Češi v loňském roce prosázeli rekordních 224 miliard korun, objem vyplacených výher stoupl o 17 procent

„Obdobně jako v roce 2016 se velký nárůst objemu vsazených částek odehrál v oblasti kursových sázek provozovaných prostřednictvím internetu. Jejich podíl se každý rok zvyšuje a dosahuje z hlediska finančních prostředků vsazených do hry čtvrtiny celého trhu,“ uvedlo ministerstvo

Nejvýrazněji vzrostl objem sázek v oblasti živých her, a to zejména u her provozovaných prostřednictvím internetu. Nově jsou evidovány vsazené peníze za rok 2017 u loterií a technických her provozovaných prostřednictvím internetu, a to z důvodu nemožnosti provozovat tento druh hazardních her v předchozích letech jako internetovou hru.

Zcela novou kategorií hazardní hry je turnaj malého rozsahu, která byla zavedena se zákonem o hazardních hrách.

Výnos daně z hazardních her plynoucí do veřejných rozpočtů vzrostl na 12,1 miliardy korun. Podle MF se nemusí jednat o konečnou částku, po doměření daně se ještě může změnit.