Česká televize hospodařila vyrovnaně. Dosáhla úspor 86 milionů Kč

Česká televize loni hospodařila vyrovnaně, náklady i výnosy činily 6,457 miliardy korun. Ve zprávě to uvedla mluvčí Karolína Blinková. Oproti plánovanému rozpočtu dosáhla úspor 86 milionů a obdržela také více peněz z poplatků. Generální ředitel Petr Dvořák dostane za loňský rok odměnu 2,42 milionu korun. Schválila to dnes Rada České televize. Je to maximální roční odměna.

Příjem z televizních poplatků činil 5,66 miliardy korun, tedy o 15 milionů korun více, než předpokládal rozpočet schválený Radou České televize. Rada vždy na konci roku schvaluje rozpočet na příští rok. Předloni schválila na rok 2017 rozpočet 6,875 miliardy korun. Oproti rozpočtu dosáhla televize i úspor v mzdových, výrobních a provozních nákladech, které byly nižší o 86 milionů korun.

Hospodaření bylo jedním z důležitých kritérií, na jejichž základě dnes rada schválila přidělení bonusu Dvořákovi v plné výši, a to 2,42 milionu korun. Je to desetinásobek jeho měsíčního platu ve výši 242.000 korun, který má Dvořák od loňského roku. Dalším kritériem pro udělení odměny je kvalita vysílání a programu a manažerské výsledky.

Loni dostal Dvořák roční bonus 2,3 milionu korun, což byla také maximální možná odměna s ohledem na desetinásobek platu. Dvořákovi se totiž loni zvýšil plat z 230.000 na 242.000 korun měsíčně.

Na konci roku 2017 zahájila Česká televize na základě přijaté diginovely také technologicky náročný přechod na nový vysílací standard DVB-T2/HEVC, který měl být i v budoucnu financován z prostředků získaných narovnáním možností v odpočtu DPH pro média veřejné služby. „Aktuální vládní novela, která opatření v oblasti DPH revokuje, by však mohla druhou vlnu digitalizace výrazně ovlivnit. Česká televize by v případě schválení novely přišla ročně o 350 až 400 milionů korun a byla by nucena celý proces digitalizace urychlit a téměř ze dne na den ukončit souběžné vysílání v obou platformách,“ uvedla mluvčí Karolína Blinková. Podle ní by to mělo vliv na příjem bezplatného šíření televizního vysílání pro více než 50 procent českých domácností. „Pro další úspory by pak byla Česká televize nucena revidovat šíři služeb, které v tuto chvíli poskytuje,“ dodala.