Čínské investice v ČR má zachránit podnik „rudého kapitalisty“. Seznamte se s historií gigantu CITIC

Co přinesou čínští investoři? Jen několik měsíců po vstupu společnosti CEFC do fotbalové Slavie řešili tuto otázku i v anglickém Manchesteru. V prosinci roku 2015 získal třináctiprocentní podíl v tamním fotbalovém mužstvu Manchester City čínský konglomerát CITIC (China International Trust and Investment Corp). Nyní se osud obou čínských firem střetává. CITIC má získáním téměř polovičního podílu CEFC Europe pomoci rozvíjet investice CEFC na kontinentě, jejichž osud se kvůli vyšetřování šéfa celé skupiny Jie Ťien-minga jevil v ohrožení. Přečtěte si, jaká ekonomická dobrodružství již má CITIC za sebou.