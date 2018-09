CITIC získal aktiva CEFC takřka s poloviční slevou. Vyšly jej na necelou miliardu dolarů

CEFC je první ze tří silně zadlužených čínských společností – CEFC, Hainan Airlines (HNA) a Anbang Group – jejichž zahraniční expanzi na dluh budou hasit státem kontrolované konsolidační agentury.

Restrukturalizace zadlužených obřích firem je vedena ekonomickými i politickými motivy. Hlavním ekonomickým imperativem je snaha o oddlužení čínského hospodářství; desítky let růstu na dluh dnes ohrožují stabilitu celého finančního systému a nezodpovědné praktiky firem jako CEFC jsou trnem v oku regulátorů. Jak barvitě shrnuje SCMP.

Banditi a nestvůry

Dlouhou cestu zátahu proti extrémní zadluženosti čínské ekonomiky můžeme vystopovat do jednoho chladného zimního odpoledne v prosinci 2016, kdy předseda Čínské komise pro regulaci cenných papírů (CSRC) Liou Š‘-jü v projevu na fóru v Pekingu … odsoudil firmy předhánějící se v akvizicích na dluh jako “démony vysávající život” z drobných investorů. Podle videa uniklého na veřejnost používal Liou během projevu v oficiálních kruzích poměrně nezvyklé výrazy: nazýval nákupčí aktiv “barbary”, “bandity”, “odpornými nestvůrami” a “jedovatými démony”.

Politické aspekty jsou v případě CEFC unikátní, a představují zřejmě hlavní důvod, proč nucená konsolidace této společnosti předchází Anbang i HNA, byť se ekonomické problémy posledně jmenovaných projevily nějaký čas před CEFC.

Tak trochu jiná společnost

Prvním politickým problémem CEFC je poškození jména hlavní zahraničně politické iniciativy generálního tajemníka ÚV KS Číny Si Ťin-pchinga, Pásu a stezka (BRI). Loni v listopadu byl na základě obvinění z korupce v Africe a v OSN v New Yorku zatčen prezident neziskového křídla CEFC Patrick Ho, jinak neúnavný propagátor BRI. Předběžné důkazní materiály shromážděné americkými vyšetřovateli od té doby slouží světovým médiím jako příklad, jak se Pás a stezka šíří do zranitelných zemí v Africe i jinde.

Druhým politickým aspektem přednostní konsolidace CEFC, který naopak drží firmu při životě i přes obrovské zadlužení a korupční aféru v OSN, je mimořádné postavení, jehož CEFC dosáhla díky přízni českého prezidenta a dalších představitelů v ČR. Otevřená likvidace firmy a odprodej aktiv na uhrazení dluhů, což by jinak byl logický průběh oddlužení problémové společnosti, nepřichází v úvahu, protože by ohrozila politické pozice ČLR v České republice, při jejichž budování sehrála CEFC stěžejní úlohu.

Zmizelý poradce

Konsolidace CEFC probíhá bez účasti a možná i vědomí dnes již bývalého předsedy společnosti Jie Ťien-minga. Ten zmizel začátkem roku a je podle všeho vyšetřován vnitrostranickými orgány KS Číny. V nepřítomnosti byl odstraněn z vedení firmy, kterou prý vybudoval a dovedl na index Fortune 500. Jie však paradoxně zůstává i přes svůj prudký pád v Číně poradcem prezidenta Zemana. Ten prý vyčká s trpělivostí sobě vlastní rozhodnutí soudu.

Žádný soud se ovšem v dohledné době konat nebude. Jie nebyl ani formálně obviněn; jeho vyšetřování probíhá extralegálním způsobem, který nemá s běžným pojetím práva nic společného. Pokud by snad byl nakonec vydán státním orgánům k potrestání, bude soud čirá formalita. Zeman se zkrátka rozhodnutí soudu v této věci hned tak nedočká.

Zajímat by ho nicméně měl nadcházející soud s Patrickem Ho v New Yorku. Ten by se měl konat rok po uvalení vazby, tedy letos v listopadu. Mohly by se v něm vyjasnit některé zajímavé okolnosti: Patrick Ho je mj. obviněn z úplatku pro tehdejšího předsedu Valného shromáždění OSN Sama Kutesu, který v roce 2015 jmenoval Jie Ťien-minga svým čestným poradcem. Téhož roku jak známo jmenoval Jieho svým čestným poradcem také český prezident Miloš Zeman.