Darování potravin v novém. Jídla bude víc, peníze na distribuci ovšem chybí

Ovoce, zelenina, pečivo, nápoje, sladké pochutiny nebo cereálie – nejčastěji darované potraviny, které pomáhají těm, kteří to potřebují. Nová legislativní norma platná od ledna 2018 dává nově povinnost darování neprodaných potravin všem prodejnám o velikosti větší než 400 metrů čtverečních. Potravinové řetězce darují přebytky již nyní, s novou normou však bude problém obrovské objemy svážet a dále distribuovat. Potravinovým bankám totiž chybí peníze na jejich provoz.

Pozitivní zprávou je, že darovaných potravin každoročně i bez legislativní úpravy stoupá. Z dat, které aktuálně zveřejnila Česká Federace potravinových bank, vyplývá, že se daří distribuovat pomoc stále většímu počtu jejích klientů. Zatímco v roce 1994 se za rok podařilo tehdy 1 existující potravinové bance odeslat přibližně 20 tun potravin 14 podporovaným organizacím, v roce 2017 se předpokládaný objem počítá v několikanásobcích. Přibližně 1900 tun nespotřebovaných potravin pomůže prostřednictvím 14 potravinových bank, resp. 400 podporovaných organizací více jak 70 tisícům potřebným.

Klíčovým partnerem jsou potravinovým bankám především prodejní řetězce – mezi nejaktivnější z nich patří dlouhodobě síť Tesco, následovaná společností Makro a Globus. „Potravinové banky jsou pro nás klíčovým partnerem v oblasti darování potravin, spolupráci s nimi se snažíme neustále rozvíjet a zapojovat další naše obchody. V současnosti je jich do pravidelného darování zapojeno už 154,“ říká Martin Kuruc, výkonný ředitel společnosti Tesco. Spolu s dalšími poskytují dle odhadů přebytky již z více než 750 prodejen po celé České republice, s novou legislativní úpravou by jich v příštím roce mělo být už přes 3 000.

Zde nastává kámen úrazu, kdy budou chybět prostory, lidé, finance i dopravní kapacity na to, aby se tak velký objem dostal včas tam, kam má. „Zejména v první polovině roku, kdy čekáme na klíčovou dotaci od Ministerstva zemědělství v přibližné výši 500 tisíc korun, budeme mít se zajištěním provozu problém. Průměrná regionální potravinová banka má minimální roční rozpočet mezi 0,75 až 1 milionem korun, tudíž jsme nuceni hledat jiné zdroje financování, což není jednoduché,“ uvádí místopředsedkyně České Federace potravinových bank Veronika Láchová a dodává: „I při nastavení maximální přímé distribuce, kdy potraviny z obchodů putují přímo do neziskové organizace a dále k odběrateli, budeme z kapacitních důvodů nuceni odmítat některé svozy.“

Další slabinou nové normy je i to, že neumožňuje poskytovatelům pomoci vařit z potravin po datu minimální trvanlivosti, tudíž je nelze nabízet například do kuchyní dětských domovů, domovů pro seniory či azylových středisek. Mnoho takových organizací by přitom ušetřilo značné finance, kdyby byla zavedena výjimka pro příjem těchto potravin z potravinových bank, současné právní normy toto využití neumožňují.