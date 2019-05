Huawei se na odstřihnutí od Googlu připravovala. Je otázka, jestli to bude stačit | info.cz

Specializovaný web na asijské burzy Nikkei Asian Review pro změnu minulý týden oznámil, že čínská firma před šesti měsíci některým dodavatelům oznámila, že chce vytvořit zásoby klíčových komponent, které jí vystačí zhruba rok. Tento krok byl přitom přípravou na vyhrocení americko-čínské obchodní války, přičemž Huawei začala vyvíjet i vlastní čipy do telefonů, které momentálně nakupuje od dodavatelů.

CNBC zdůrazňuje, že Číňanům se nepochybně podařilo omezit svoji závislost na dodavatelích z USA, ale podle některých expertů to není dostatečné. Otazníky panují i nad vlastním operačním systémem. Šéf vývoje Counterpoint Research Neil Shah uvedl, že jeden z největších problémů spočívá v tom, že Huawei nebude moci do telefonů předinstalovat „tržiště“ s aplikacemi Google Play. Bude se tak muset soustředit na „tržiště“ třetích stran, což by mohl být problém.

„To je jednoznačná nevýhoda vlastního operačního systému Huawei ve srovnání s Androidem, který je instalován na telefony Samsung a další. Může tam být nedostatek aplikací, může to být méně bezpečné,“ dodal Shah.

Ještě více by firmu mohlo poškodit omezení přístupu k některým komponentům. Huawei každý rok nakupuje od dodavatelů komponenty za 11 miliard dolarů. Poškozeni by tak nebyli jenom Číňané, ale nepochybně i jejich dodavatelé. Pokud má firma zásoby na zhruba rok, nemusí být následky tak dramatické. Huawei totiž na výzkum a vývoj vydává každý rok 15 miliard dolarů a bude nepochybně časem soběstačná, otázka je, za jak dlouho. Už v současnosti je ovšem její dceřinná společnost HiSilicone schopna vyrábět čipy pro chytré telefony.