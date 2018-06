J&T zdvojnásobila v prvním čtvrtletí čistý zisk na 665 milionů

Klientské vklady banky dosáhly ke konci kvartálu 106,6 miliardy korun, podíl dlouhodobých vkladů se splatností jeden rok a více je téměř poloviční (46 procent). Nárůst zaznamenaly také úvěry, jejichž objem činil koncem března 69,7 miliardy korun. Vedle vkladů a úvěrů rostly také klientské investice, které od počátku roku stouply o téměř šest procent na 133 miliard korun.

Od počátku roku do konce března banka uvedla na trh šest dluhopisových emisí v celkové nominální hodnotě 11,2 miliardy korun. Investoři v ČR a na Slovensku tak měli možnost investovat například do energetických aktiv či luxusního resortu v Karibiku.

J&T Banka patří do finanční skupiny J&T a poskytuje vedle služeb privátního bankovnictví také specializované financování v oblasti realit a podnikových akvizic. S cennými papíry obchoduje pro soukromé investory. V ČR J&T Banka působí od roku 1998. Do bankovního holdingu J&T Finance Group patří vedle české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank AO, J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu, slovenská Poštová banka a banka VABA v Chorvatsku.