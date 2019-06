Křetínský předložil nabídku na převzetí Metro AG, může se stát globálním hráčem | info.cz

Společnost EP Global Commerce (EPGC), která spadá do impéria Daniela Křetínského a Patrika Tkáče, předložila nabídku na převzetí akcií společnosti Metro AG. Ta provozuje mimo jiné v Česku známý řetězec obchodů Makro a v Německu jeden z největších řetězců Real. Pokud by Křetínskému a Tkáčovi tento tah vyšel, v podstatě by to znamenalo, že se z lokálních „hráčů“ stali „hráči“ globálními. Metro AG je velká mezinárodní firma s ročními tržbami téměř 60 miliard eur.