Linka z Prahy do Filadelfie se osvědčila, dopravce chce výrazně navýšit její kapacitu

Letecký dopravce American Airlines příští rok zvýší kapacity na lince mezi Prahou a Filadelfií. Počet míst by se měl zvýšit až o 500 týdně. Americká společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě. V prvním roce provozu na lince cestovalo přes 60 000 pasažérů.

"V letošní letní sezóně se provoz do USA oproti loňskému roku více než zdvojnásobil. A tyto vynikající výsledky potvrzují, že je zde potenciál pro další navýšení kapacit American Airlines s cílem celoročního provozu," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Dopravce na lince nově nasadí Airbus A330-200, který má větší kapacitu a nabídne také novou zvýhodněnou třídu. Celkem bude mít letadlo 247 míst. Dosud pravidelné lety na lince zajišťoval letoun Boeing 767-300.

Americká společnost začala na trase létat od května letošního roku s tím, že po skončení letní sezony vyhodnotí další provoz linky. "První rok provozu pražského spojení byl mimořádně úspěšný. Filadelfie se u českých pasažérů osvědčila jako skvělé vstupní místo do Spojených států a umožňuje celou řadu navazujících spojení do celé Severní Ameriky," uvedl ředitel evropského a kanadského provozu společnosti Richard Muise.

Letiště Praha v minulém týdnu ohlásilo navýšení kapacit i na dalších linkách. Například letecká společnost Qatar Airways nasadí od zimní sezony na jeden ze svých denních letů do Dauhá dálkové letadlo Boeing 787 Dreamliner, čímž se kapacity zvýší o 46 procent. Frekvence letů se také zvýší na linkách do Londýna, Moskvy a do Rigy.