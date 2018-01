Miliardová dohra turecké anabáze. Exportní banka chce kvůli nedokončené elektrárně obří částku od státní pojišťovny

Česká exportní banka (ČEB) požádala státní pojišťovnu EGAP o zaplacení miliardové pojistky kvůli nedokončené elektrárně Adularya v Turecku. Na dotaz ČTK to dnes uvedlo ministerstvo financí. Banka, která půjčila na projekt téměř 12 miliard korun, na konci roku poslala pojišťovně EGAP takzvané ohlášení hrozby pojistné události. Přesnou částku požadovaného pojistného plnění žádná ze stran neuvedla.

Ze státního rozpočtu na vyplacení pojistky půjde letos 1,9 miliardy korun. "Oproti původnímu výhledu na rok 2018 (dotace ze státního rozpočtu měla činit 2,8 miliardy Kč) vznikl dodatečný nedostatek kapitálu EGAP vlivem případu elektrárny Adularya 1,9 miliardy korun. Celková výše dotace do pojistných fondů EGAP v roce 2018 je tudíž rozpočtována ve výši 4,7 miliardy korun," řekl ČTK mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Celková pojistná angažovanost EGAP je podle dřívějších informací 16,1 miliardy korun Kč, nesplacená výše jistiny úvěru ČEB je 11,7 miliardy Kč.

Turecký státní fond TMSF, který elektrárnu nyní spravuje, ČEB i EGAP se nedokončenou elektrárnu snaží prodat. Projevili o ni zájem zatím čtyři zájemci. Hospodářské noviny minulý týden uvedly, že nezávazné nabídky, které se zatím na elektrárnu sešly, se pohybují okolo šesti miliard korun. ČEB také podal kvůli způsobené škodě trestní oznámení.

Pojišťovna EGAP nechtěla záležitost komentovat. "Ohlášení hrozby pojistné události je interní záležitostí mezi bankou a pojišťovnou, proto to v současné chvíli nemůžu blíže komentovat. Pojišťovna je nucena tvořit rezervy ve výši očekávané ztráty, vždy ale po dohodě s auditorem," uvedl mluvčí Josef Jirkal.

Projekt byl jedním z důvodů, které přivedly do úpadku společnost Vítkovice Power Engineering, jež byla hlavním dodavatelem stavby. Elektrárna se začala stavět před pěti lety, ale dosud nefunguje. Uhlí údajně neodpovídá kvalitě, na jakou byly kotle elektrárny stavěny. Dostavba elektrárny by mohla přijít až na více než tři miliardy korun. Situaci navíc ztížila skutečnost, že po předloňském pokusu o puč v Turecku holding Naksan, do nějž Adularya patří, skončil v rukou státu. Úvěr na výstavbu elektrárny, který pokryl investici turecké společnosti, poskytl právě ČEB a pojistil jej EGAP.