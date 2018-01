Nad financováním nového bloku Dukovan stále visí otazník. Akcionáři ČEZ žádají mimořádnou valnou hromadu

Minoritní akcionáři energetické společnosti ČEZ, které sdružuje ekonom a poradce česko-slovenské investiční skupiny J&T Michal Šnobr, žádají uspořádání mimořádné valné hromady firmy. Uskutečnit by se měla v první polovině letošního roku, ještě před řádnou valnou hromadou, která se pravidelně koná v červnu. Šnobr, který je kritikem současného vedení ČEZ, to dnes řekl ČTK. Uvedl, že důvodem jsou především diskuse nad způsobem financování plánovaného nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Pokud by výstavbu měl platit samotný ČEZ, budou podle něj minoritní akcionáři poškozeni poklesem ceny akcií firmy.