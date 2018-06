OECD vyzývá Německo k reformám a investicím

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dnes vyzvala Německo, aby využilo dobrého stavu veřejných financí k hlubším strukturálním reformám a vyšším investicím. Upozornila rovněž, že vývoj německé ekonomiky zůstává příznivý, a to navzdory hrozbám souvisejícím s protekcionistickými kroky Spojených států.

OECD předpokládá, že tempo růstu německé ekonomiky bude v letošním i příštím roce činit 2,1 procenta. Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i řada českých podniků. Loni hrubý domácí produkt (HDP) Německa vzrostl o 2,2 procenta, což bylo nejprudší tempo za šest let.

„Současný hospodářský výkon Německa je pozoruhodný a zdá se, že tento silný růst bude pokračovat,“ uvedl generální tajemník OECD Ángel Gurría. „Nezaměstnanost je na rekordně nízké úrovni a Německo přináší pracovní místa a lepší život statisícům imigrantů. Nyní je zapotřebí učinit více k zajištění udržitelnosti dnešních silných ekonomických a sociálních výsledků a k jejich rozšíření na všechny,“ dodal.

Německo by podle OECD mělo například zvýšit investice do vzdělávání a technologií. Země by tak podpořila růst produktivity a zároveň přispěla ke snížení vysokého přebytku běžného účtu své platební bilance.

Mezinárodní měnový fond (MMF) a Evropská komise již delší dobu Německo vyzývají, aby zvyšováním mezd a investic podpořilo domácí poptávku, a přispělo tak ke snížení globální ekonomické nerovnováhy. Německo dosahuje v zahraničním obchodě výrazného přebytku, což ostře kritizuje například americký prezident Donald Trump.