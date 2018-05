Rána z milosti pro zadluženou CEFC. Švýcaři a Katar vycouvali z miliardového prodeje části Rosněfti

Zadlužená čínská CEFC dostává další tvrdou ránu. Švýcarská těžební společnost Glencore a katarský investiční fond QIA vycouvaly z dlouho dojednávaného prodeje podílu v ruské ropné firmě Rosněfť do rukou Číňanů. Velký obchod za skoro 200 miliard měl mimořádný význam ze strategického, ale i politického hlediska, protože se symbolicky dojednával na nejvyšší možné úrovni a měl být znakem nově nabytého partnerství Moskvy a Pekingu. Poté, co čínské úřady začaly vyšetřovat šéfa CEFC a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga kvůli podezření z rozsáhlé hospodářské kriminality, dostala se dojednávaná transakce do stádia hibernace a zástupci CEFC přestali s protistranou komunikovat. Teď je podle agentury Reuters nebo webu Financial Times celý obchod definitivně u konce.