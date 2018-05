Ředitel Čepra Jan Duspěva: Řidiči nechtějí benzín více bio

Soudy v poslední době rozhodly v několika letitých kauzách, kde vaše společnost vystupovala jako oběť podvodů, ve prospěch Čepra. Jak velká část z této historické zátěže se tím už odvalila?

Pokud bychom se na to podívali materiálně, to znamená přes potenciální riziko, tak polovina. Kauza byla rozdělená na dvě části, obě v objemu okolo 2,6 miliardy korun plus příslušenství. Jedna část je už několik let pravomocně ukončená. Ve druhé probíhá prvoinstanční řízení.

Koncernový večírek VW v Ženevě: Dobře už bylo! Auta nikoho nezajímají

To je občanskoprávní žaloba o úhradě této údajné pohledávky?

Ano, v ní nás nově žaluje společnost Lancelin, protože tato pohledávka poměrně často měnila majitele. Nyní bude soud rozhodovat, jestli Čepro vydalo, nebo nevydalo správné pohonné hmoty, jak tvrdí protistrana. Tento civilní spor se proplétá s několika trestními kauzami. Nejznámější je případ Radovana Krejčíře. Další je trestní kauza se společností Bena a jejími statutárními orgány. Pro nás je důležité, že se v nich prokázalo, že vůči společnosti Čepro byl spáchán podvod právě v té otázce, kde nás protistrana žaluje v civilní žalobě. V tomto sporu přitom uplatňujeme řadu stejných důkazů jako v už rozhodnutých trestních kauzách.



Civilní soud by o nich měl rozhodnout stejně jako ten trestní?

Očekávám to.



Více si přečtěte na webu E15.cz.