Rejdaři testují nové trasy, Maersk pošle Severním ledovým oceánem speciální loď

Loď Venta Maersk by měla vyplout s 3600 kontejnery z Vladivostoku ještě tento měsíc a do konce září by měla připlout do Petrohradu. Plavba by tak měla být zhruba o 14 dní rychlejší, než jižní trasa Suezským průplavem, uvedla na svých internetových stránkách BBC.

Maersk chce zjistit, zda je plavba na kdysi nehostinné trase v budoucnosti ekonomicky realizovatelná a zatím nemá plány na zahájení komerčního provozu na této trase, která by mimo jiné vyžadovala i investice do lodí schopných vyrovnat se s arktickými podmínkami. Loď Venta Maersk by měla být schopná vyrovnat se s teplotami minus 25 stupňů Celsia.

Až doposud byla tato trasa označovaná jako severní mořská cesta velmi nákladná, protože vyžaduje doprovod drahého jaderného ledoborce. Cesta se táhne podél severního a východního pobřeží Ruska, obvykle začíná u severního pobřeží Norska, dále vede přes město Murmansk podél celého severního pobřeží Ruska k Beringovu průlivu a do Vladivostoku. Globální oteplování však mění možnosti.

Podle listu The Independent v březnu byla v Beringově moři hladina ledu nejnižší v dosavadní historii měření a teploty zde byly 30 stupňů nad dlouhodobým průměrem. Údaje z Národního centra pro údaje o sněhu a ledu v Coloradu ukázaly, že letos v zimě byla ledová pokrývka v moři méně než třetinová ve srovnání se stejným obdobím před pěti lety.

Zpráva kodaňské univerzity CBC v roce 2016 zjistila, že přeprava severní mořskou cestou by se mohla stát ekonomicky realizovatelná v roce 2040, pokud bude led tát současným tempem. Může se to však stát již dříve.

Loni bez cizí pomoci proplul trasou jako první loď bez cizí pomoci speciálně vyrobený tanker na zkapalněný zemní plyn Christophe de Margerie. Trasu z Norska do Jižní Koreje zvládl za 19 dní. Byl tak o 30 procent rychlejší než při využití tradiční trasy Suezským průplavem.

Trasu již několik let testuje také čínský státní lodní přepravce Cosco a jeho víceúčelové nákladní lodě zde již přepravily různé objemné zboží, jako vybavení pro jaderné elektrárny. Maersk je však první, který posílá na tuto trasu speciální kontejnerovou loď.