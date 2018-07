Rusko odhaduje zvýšení těžby ropy na letošní i příští rok

Rusko zvýšilo odhad těžby ropy na letošní a příští rok. Letos má těžba činit 551 milionů tun, respektive 11,02 milionu barelů denně, což je nejvíce za 30 let. Proti předchozímu odhadu je to o 3,5 milionu tun více. Oznámil to dnes ministr energetiky Alexandr Novak. Příští rok má těžba stoupnout na 555 milionů tun.