Sainsbury's jedná o spojení s firmou Asda, divizí Walmartu. To by ohrozilo Tesco

Druhý největší řetězec supermarketů v Británii Sainsbury's jedná o spojení s britskou trojkou Asda, divizí amerického gigantu Walmart. Oznámila to firma Sainsbury's, která tak potvrdila předchozí zprávy z médií. Bližší informace však zatím neposkytla. Spojením by vznikla skupina v hodnotě více než deset miliard liber (289,1 miliardy Kč), která by ohrozila vedoucí postavení firmy Tesco na britském trhu.