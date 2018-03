Stovky zaměstnanců Vítkovických strojíren dostaly výpověď. Od ledna jsou bez peněz

Více než 550 zaměstnanců ostravských Vítkovických strojíren dostalo výpověď. Velká část z nich na to reaguje tím, že podávají výpovědi kvůli nevyplacení mezd podle zákoníku práce. Oznámil to generální ředitel Vítkovických strojíren Bohuslav Fajmon. Firma, která má zhruba 600 zaměstnanců, na sebe tento měsíc podala insolvenční návrh.

Předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO Ocelové konstrukce Lubomír Mišun řekl ČTK, že výpovědi podle zákoníku práce na podkladě nevyplacených mezd podávají stovky lidí. Zaměstnanci dostali mzdy naposledy v lednu.

V případě, že podají sami výpovědi kvůli nevyplaceným mzdám, měl by jim mzdy kompenzovat úřad práce. Takovou možnost mají v případě, že vyprší splatnost výplaty, což je do konce měsíce plus 15 dní. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci už v únorovém termínu nedostali mzdy za leden, měli možnost podat takovou výpověď od poloviny března.

„Všichni lidé dostali výpovědi kromě likvidačního týmu. V něm má zůstat zhruba 30 zaměstnanců,“ řekl Fajmon.

Mišun řekl, že na zaplacení likvidačního týmu by firma peníze mít měla. Odboráři už rozhodli o zrušení odborové organizace k 7. květnu, do té doby výbor dořeší všechny související náležitosti. „Odbory bez zaměstnanců nemají smysl,“ řekl odborový předák.

On sám dnes okamžitou výpověď také podá. Situace je podle něj ale komplikovaná i tím, že firma za zaměstnance nepodala daňová přiznání. Lidé tak podle Mišuna zřejmě nestihnou přiznání finančnímu úřadu podat v zákonném termínu.

Jednatel Vítkovických strojíren Michal Pivoda už dříve řekl, že pro vyhlášení insolvence se firma rozhodla po krachu dvoutýdenního jednání s možným investorem.

Do Vítkovických strojíren patří bývalé divize Energetické strojírenství (Kotlárna) a Mostárna, které dříve vlastnily Vítkovice Power Engineering (VPE) ze strojírenského holdingu Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka. VPE ale skončily v konkurzu a insolvenční správce pak obě divize prodal. Vítkovice, a. s., které byly mateřskou firmou VPE, tento prodej napadly incidenční žalobou. Soud o ní zatím nerozhodl.

Podle představitelů Vítkovických strojíren je ale tato žaloba důvodem, proč firma nedostala bankovní úvěr a proč nemá na výplaty. Zakázky přitom podnik měl. Vítkovice, a. s., zodpovědnost za insolvenci Vítkovických strojíren odmítají.