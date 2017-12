Tajemná čínská firma HNA: Její dravost děsí byznysmeny i politiky. Těchto 5 věcí byste o ní měli vědět

Před pár lety čínská společnost HNA provozovala malé aerolinky a byla zadlužená až po uši. Pak dostala státní finanční injekci a začala expandovat. HNA kupuje hotely, fondy i celá letiště. V USA už proti firmě podnikají právní kroky, proto teď zamíří do Evropy a možná i do Prahy.

Od obchodní společnosti, o které se mluví tak často, jako o čínské HNA Group, by se čekalo trochu víc otevřenosti. Příběh HNA se ale skládá z celé řady tajemství a první z nich se jmenuje HNA. Evropská centrální banka už v souvislosti se vstupem HNA na trh starého kontinentu vznesla celou sérii dotazů na vlastnickou strukturu a finanční stav společnosti. Odpovědi nepřicházejí. Zdá se, že podrobnosti o jedné z nejdravějších společností na globálním trhu nezná ani čínská vláda. A to, co ví, nepoví.

„Ještě nedávno byla HNA Group málo známým provozovatelem lokálních aerolinií,” konstatuje agentura Bloomberg. „V roce 2016 už při ztrátě miliardy dolarů udělala akvizice za čtyřicet miliard.”

Čínská společnost koupila strategické podíly například v síti hotelů Hilton nebo v Deutsche Bank a je i nadále při chuti. Běží jednání o vstupu hned do několika letišť v Brazílii, nákup podílu v mezinárodním letišti v Singapuru má parametry strategické investice s globálním geopolitickým efektem.

Proč je HNA ve Spojených státech na černé listině?

HNA Group se pokoušela koupit podíl v hedgeovém fondu SkyBridge Capital. Jeho zakladatelem a většinovým vlastníkem je Anthony Scaramucci, někdejší šéf komunikace Bílého domu a klíčový spolupracovník prezidenta Donalda Trumpa. Americký regulátor tento obchod vyhodnotil jako bezpečnostní riziko a suspendoval ho. Od té doby americké úřady HNA Group prověřují a její operace na americkém trhu jsou zastavené.

Jaký je vztah evropského trhu k HNA?

Nedůvěřivý. Německý regulátor prověřuje, jestli HNA při vstupu do Deutsche Bank neuvedla zavádějící údaje. Čínská firma se dostala i do hledáčku švýcarských finančních a bezpečnostních úřadů.

Jak na tom je HNA v Číně

Zdá se, že čínská oficiální místa mají obavu, aby dravost a současně určitá neserióznost HNA nepoškodily strategii Jedné cesty. Ratingové agentury totiž už v několika případech snížily hodnocení firem poté, co se ukázalo, že v nich majetkově figuruje HNA.

Co o HNA vlastně víme?

Není toho moc. Firma vznikla v roce 1993, investoval do ní George Soros. HNA tvrdí, že celosvětově vytvořila 410 tisíc pracovních míst. Cílem HNA je podle webové prezentace firmy “utužit pouta mezi Čínou a Západem a uplatnit čínské zásady na světových trzích.” Miliardář Kuo Wen-kuej, který uprchl z Číny a žije v exilu tvrdí, že HNA je personálně napojena na nejvyšší patra čínské komunistické strany.

Přijde HNA do Česka?

INFO.CZ oslovilo několik významných českých byznysmenů s otázkou, zda tuší něco o tom, že by se HNA Group chystala vstoupit do některé české společnosti podobně, jako nedávno CEFC. Z odpovědí poskytnutých pod podmínkou anonymity vyplývá, že taková věc není vyloučená. Pokud po prezidentských volbách zůstane na Pražském hradě Miloš Zeman, dá se čekat posílení vazby na čínskou politiku Jedné cesty. V takovém případě je HNA Group jednou ze společností, která se pokusí o strategický průnik na evropský trh. A jak se ukázalo už v případě CEFC, cesta k tomu vede třeba právě přes Hrad.