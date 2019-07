Tesco rozděluje miliony korun pro neziskové projekty, které mají zlepšit život komunity | info.cz

Hlasování o nejlepší dobročinné projekty neziskových a příspěvkových organizací v programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ právě začalo. Vše je opět v rukou zákazníků. Ti mají šanci rozhodnout až do 14. července o vítězných projektech, které budou přínosem pro místní komunity. Vybírat mohou z 270 projektů, které postoupily do zákaznického hlasování z celkově 565 přihlášených projektových návrhů. Nyní se v každém z 90 regionů po celé ČR budou o přízeň zákazníků ucházet vždy 3 projekty. Každý vítězný projekt získá prostřednictvím Nadačního fondu Tesco finanční příspěvek ve výši 30 000 korun, projekt na druhém místě 16 000 korun a projekt na třetím místě 10 000 korun. Celkem Tesco rozdělí více než 5 milionů korun.