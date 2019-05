Tesla v koncích? Může být zisková, otázkou je, kdo to zaplatí | info.cz

Tesla ztrácela během dne až šest procent své hodnoty. Nakonec uzavřela pondělní obchodování lehce nad 205 dolary za akcii. Hodnota je nejnižší od prosince 2016. Za její pokles může varování analytické společnosti Wedbush Securities, která upozornila, že se výrobce elektromobilů může potýkat s menší než očekávanou poptávkou po Modelu 3.

Právě úspěch Modelu 3 je klíčovou zkouškou i podle listu Wall Street Journal. Firma, která se chce stát prvním skutečně masovým výrobcem elektromobilů, se však v minulosti potýkala s dodržováním termínů, v nichž měla dodávat auta zákazníkům. A stabilní není ani po finanční stránce.

Akcie tesly jen za tento rok ztratily 38 procent své hodnoty. Šéf firmy, vizionář Elon Musk, navíc v předchozích dnech rozeslal podle agentury Reuters zaměstnancům e-mail, v němž jim oznamuje, že musí přijít další tvrdé škrty, jinak Tesle dojdou peníze. Ty má mít zhruba na následujících 10 měsíců. Musk a finanční ředitel Zach Kirkhorn prohlásili, že přezkoumají „všechny výdaje kdekoli na světě, včetně platů, cestovních nákladů nebo pronájmů.“

Tesla skončila v prvním čtvrtletí letošního roku se ztrátou 702 milionů dolarů (asi 16 miliard korun). Na účtech společnosti zbývají 2,2 miliard dolarů, což je částka, která podle Muska při současných příjmech stačí na oněch 10 měsíců dalšího fungování.

„Současný stav, kdy při této velikosti máte cash na 10 měsíců, je riskantní. Nemyslím si ale, že by to bylo pro Teslu smrtelné. Nepochybuji, že přežije,“ tvrdí pro INFO.CZ investor Jan Pravda ze společnosti Pravda Capital.

Tesla ke škrtům nepřistupuje poprvé. Musk oznámil propuštění devíti procent zaměstnanců už loni v červnu. I tehdy to vyvolalo obavy o kondici firmy a pochyby o Muskových vizích na dosažení ziskovosti již ve 3. a 4. čtvrtletí letošního roku. To nakonec Tesla zvládla. Ve srovnání s rokem 2017 zdvojnásobila produkci, Model 3 se stal nejprodávanějším elektrickým automobilem loňského roku a Tesla byla poslední dva kvartály v černých číslech.

INFOGRAFIKA: Tesla v Číněautor: info.cz

Jenže letos už se propadla zpět do ztráty. Nepomohlo ani další propouštění, tentokrát sedmi procent zaměstnanců v lednu. Tesla navíc zkraje roku vydávala rozporuplná prohlášení. Nejprve chtěla v únoru zavírat většinu svých obchodů, aby ušetřila peníze, o dva týdny později si ale krok rozmyslela a oznámila, že zvýší ceny svých automobilů. Ani k tomu ale nakonec nedošlo.

Musk neočekává, že by se ve druhém čtvrtletí firma dostala zpět do zisku. Že ale věří v její budoucnost, napovídají vzletná prohlášení o dalších plánech. Chce vyrobit nákladní a sportovní vozidla, buduje zázemí v Číně a jedním z cílů má být i konstrukce robotického taxi, které by si uživatelé podle Muskových představ měli možnost objednat už příští rok.

„Lze věřit, že se Tesla obrátí v profitabilní firmu. Otázka je, jak dlouho to bude trvat, kolik to ještě bude stát a kdo to zaplatí,“ tvrdí Pravda, podle něhož je současná cena akcií stále ještě vysoká a očekávání firmy i investorů byla a jsou příliš velká.

Tesla se chce kvůli financím po dvou letech znovu obrátit na investory. Začátkem května oznámila, že začne prodávat další várku akcií. Celkem 2,72 milionu kusů by mělo vynést zhruba 650 milionů dolarů (asi 15 miliard korun). Dalších 1,35 miliard dolarů (přes 31 miliard korun) chce firma získat prostřednictvím dluhopisů, které by v budoucnu mělo být možné převést na akcie.