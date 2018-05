Trumpovi hliník nestačí, nyní míří na solar Evropy. Chce z USA vyhnat německé automobilky

Americký prezident si podle německého časopisu Wirtschaftswoche nebere servítky. Podle nejmenovaných zdrojů citovaných magazínem totiž už má dost toho, že ulice New Yorku a dalších amerických měst brázdí evropské, především německé, automobily a chce cizí výrobce vytlačit z amerického trhu.

Trump plánuje, že by k tomu využil stejnou legislativu, díky které Spojené státy před několika měsíci zavedly cla na dovoz oceli a hliníku – tedy zákon z roku 1962, podle kterého záplava evropských aut představuje ohrožení pro americkou národní bezpečnost. Na dovážené vozy by tak mohly být uvaleny až 25procentní cla, dodávají informované zdroje.

Americký prezident to podle všeho myslí vážně. „Už brzy oznámíme důležitou zprávu pro americké automobilky,“ tweetnul nedávno. „Po nespočtu dekád, kdy jste ztráceli pracovní místa ve prospěch jiných států, se konečně dočkáte!“

There will be big news coming soon for our great American Autoworkers. After many decades of losing your jobs to other countries, you have waited long enough!