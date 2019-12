U Letiště Praha v klidu zaparkujete i natankujete, služeb stále přibývá   | info.cz

Společnost GO parking provozující nejvyužívanější parkoviště pro zákazníky odlétající z Letiště Praha zareagovala na poptávku svých klientů a vybudovala moderní samoobslužnou čerpací stanici GO tank. Jednatel společnosti GO parking Bohumil Neumann k tomu říká: „Stejně jako Letiště Praha prolamuje rekordní počet odbavených zákazníků, kterých za letošní rok bylo již 17 milionu, i nám spokojených zákazníků přibývá.“

„Nechceme stagnovat, ale naopak jít tomuto trendu naproti, proto neustále pracujeme na škále služeb pro zákazníky. Nejprve jsme přišli s parkováním, které mělo od začátku úspěch. Pak jsme pro zákazníky připravili službu mytí a čištění vozu během jejich zahraničního pobytu. Nejnověji jsme na přání našich zákazníků rozšířili portfolio o čerpací stanici,“ komentuje Neumann.

Samoobslužná čerpací stanice GO tank funguje non-stop, Na GO tanku mohou zákazníci natankovat Natural 95, Diesel, CNG a zákazník může také doplnit kapalinu do ostřikovačů. Pohonné hmoty společnost GO parking odebírá výhradně od českého distributora Čepro, který je zárukou prémiové kvality. Dodavatelem CNG je společnost Bonett. V porovnání s konkurencí přitom GO tank nabízí vysoce kvalitní pohonné hmoty za příznivé ceny, často až o 3 koruny za litr nižší. Aktuální ceník je dostupný na www.gotank.cz.