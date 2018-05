USA a Čína se blíží k dohodě ohledně firmy ZTE

Washington a Peking se blíží k dohodě, která by obnovila přístup čínského výrobce telekomunikačních zařízení ZTE k součástkám a softwaru ze Spojených států. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené s jednáním. Dohoda by podle nich mohla zahrnovat odstranění čínských cel na dovoz zemědělských produktů z USA.