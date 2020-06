Už máte dost cenzury na sítích? Zapamatujte si jméno Parler, reklamu této síti dělá Trump | info.cz

S tím, jak přibývá cenzury na sociálních sítích Facebook či Twitter, objevují se alternativní aplikace či weby, kde uživatele v podstatě nikdo zablokovat nemůže a mohou si psát vesměs co chtějí. Podobných sociálních sítí je hned několik, ale do popředí se dere především síť Parler. Ta získala popularitu poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil, že opustí Twitter, který mu některé příspěvky skryl.

Parler je na trhu už dva roky, ale doposud mu chyběla výraznější masa uživatelů. To se teď může změnit. V současnosti má alternativní síť 1,7 milionu uživatelů, což je dvakrát tolik ve srovnání s dubnem. Je to také síť, kde převažují konzervativněji smýšlející uživatelé, kteří často přišli o svůj účet na Facebooku či Twitteru. Na Parler se přestěhovalo i několik výrazných tváří amerických republikánů. Je tam Trumpův syn Eric, jeho právník a bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani, senátoři Rand Paul či Ted Cruz a účet tam má také vlivná Národní asociace držitelů zbraní.

Zakladatelem Parleru je John Matze, s nímž zveřejnila rozhovor webová stránka amerického vydání magazínu Forbes. „Nebudou tam žádná oveřovači faktů. Nikdo nebude říkat, co si máte myslet a co máte říkat. Policista vás nezatkne za to, že jste zveřejnili špatný názor. Myslím, že tohle chtějí všichni lidé a mají to rádi,“ řekl Matze.

Podle něj v současnosti jeho sociální síť čelí nájezdu „levičáků“, jejichž účty - v rozporu s výše řečeným - podle všechno neváhá mazat. Není to ovšem zdaleka tak, že na Parleru je pouze pravice. Azyl zde našlo například i množství saúdských disidentů po odchodu z Twitteru, jehož politiku začali považovat za rizikovou.

Matze zatím nemá životaschopný byznysmodel. Podle svých slov by ovšem rád přitáhl na svou síť výrazné tváře konzervativců a ty by následně propojil s inzerenty.