Vietnamci vsází hlavně na riziko, Češi jsou naopak "konzervy", říká majitel sázkovky Kabrna

Kabrna do sázkové kanceláře Maxi-Tip, kterou na konci minulého století založil tenista Jiří Novák, poprvé majetkově vstoupil asi před patnácti lety. V roce 2012 pak s několika společníky z oblasti pokerových hráčů a kurzových sázkařů odkoupil celou kancelář a udělal z ní fungující byznys. Tehdy měla firma obrat 100 milionů, letos se v Maxi-Tipu „otočí“ ke 2.5 miliardám. To znamená asi čtyřprocentní podíl na českém 65miliardovém trhu, Kabrna se svými společníky se ale během několika let chtějí dostat až na desetiprocentní podíl.

Na rozdíl od své konkurence cílí Maxi-Tip na jinou skupinu sázkařů. „Ideální klient konkurenční sázkovky je takový, který si vsadí dlouhý tiket s mnoha zápasy za několik stovek,“ vysvětluje majitel Maxi-Tipu. Většina takových sázkařů klientů zákonitě prohraje, a těch pár, kteří mají štěstí a tiket jim vyjde, udělají sázkové kanceláři reklamu zdarma. „My jdeme opačnou cestou. Přijímáme vysoké vklady, kterých se velké sázkové kanceláře bojí.“ Kabrnova firma je zvláště populární především mezi vietnamskou komunitou, ze které se rekrutují ti nejvášnivější hráči.

„Vietnamci milují fotbal a vysoké, rizikové sázky. Jim nevadí vsadit balík peněz na vysoký, nepravděpodobný kurz. To je něco, co je naopak Čechům hodně proti srsti. Ti preferují takové ty jistoty,“ vysvětluje majitel sázkovky, který během několika let plánuje vstup na burzu a expanzi do některé z okolních zemí. „Láká mě Slovensko, Rumunsko nebo Polsko,“ říká Kabrna. Největší šanci má podle něj severní soused Česka, kde je relativně přehledná legislativa s plánovanou liberalizací a oproti Česku čtyřnásobný trh.

Kabrna má i další smělé plány pro budoucnost. K sázkové kanceláři chce přidat několik dalších společností vytvořit silnou a nezávislou skupinu. Majitel s ostatními společníky chystají nejdříve vstup do energetického byznysu. Díky svým traderským zkušenostem a matematickým modelům chtějí na burze nakupovat levnou energii a tu poté distribuovat zákazníkům, kterým jde primárně o cenu a ne o dobu dodání. „Už jsem pro ten účel založil společnost Maxi-Energy,“ říká Kabrna. Rozjet energetický byznys chce co nejdříve. „Po vstupu do energetiky bychom chtěli získat i bankovní licenci a provozovat v omezeném měřítku finanční služby,“ poodkrývá své plány spolumajitel.

Zatím hlavní přípravy ale Kabrna se svými směřuje ke vstupu na burzu, kam by chtěl proniknout v roce 2021. A k získání nových sázkařů. „V Česku jich je něco přes půl milionu, takže stále máme možnosti, kam růst,“ uzavírá Kabrna.