Vybíráte nebankovní půjčku? Poradíme, na co se při jejím výběru zaměřit a co nepodcenit

Na českém úvěrovém trhu působí několik stovek bankovních a nebankovních poskytovatelů půjček. Po legislativních změnách jde nyní pouze o část původního počtu, přesto je to dost nabídek, v nichž není jednoduše se bezpečně zorientovat. Pokud vás v bance odmítli a vy se nyní poohlížíte po půjčce u nebankovní společnosti, poradíme vám, na co se při jejím výběru zaměřit a co v žádném případě nepodcenit.

Porovnání nabídek je nezbytné

Nesázejte na první produkt, jehož reklamu zahlédnete v televizi. Stovka půjček = stovka rozdílných podmínek. Abyste si dokázali vybrat půjčku, která vám bude nastavenými parametry vyhovovat, je potřeba mezi sebou jednotlivé produkty porovnat. Ke srovnání půjček můžete využít praktických online kalkulaček, do nichž vložíte parametry, na základě kterých budete chtít vybrané produkty srovnávat.

Nepodceňujte recenze

Máte vybraný produkt, který vás svými podmínkami zaujal? Zbrklost stranou! Poptejte se známých nebo přátel ve vašem okolí, zda mají s konkrétním produktem anebo společností osobní zkušenost. Od věci také není zapátrat v internetových fórech a diskuzích, kde se dozvíte řadu podstatných a důležitých informací. Myslete také na to, že dnes již dávno neplatí, že čím zvučnější jméno společnosti, tím kvalitnější služby.

Úrok je důležitý, RPSN důležitější

Drtivá většina spotřebitelů vybírá půjčku pouze na základě úroku. A to není příliš prozřetelné řešení. Úrok je samozřejmě důležitý, mnohem lepší vypovídací schopnost má ale hodnota RPSN, která říká, kolik za půjčku ve finále zaplatíte. Kromě výše uvedeného byste měli ověřit také termíny splátek. Ne všude totiž vyžadují klasický model, kdy splátku uhradíte jednou za měsíc k předem jasně stanovenému datu. Někde jde o týdenní splatnost, u mikropůjček musíte celý objem vrátit k dohodnutému datu.

Rizikové půjčky jsou pouze pro rizikové klienty

Nebankovní půjčky bez registru anebo dokládání příjmů sice mohou být značným lákadlem, určeny jsou ale primárně těm, kteří na jiné produkty nedosáhnou. Důvodů může být rovnou několik – banka jejich žádost zamítla, mají záznam v registru anebo nechtějí, či dokonce nemohou doložit příjem od zaměstnavatele. Riziko, které ale tímto úvěrováním vybraná společnost podstupuje, se musí někde projevit. Nejčastěji jde pochopitelně o výši úroků. Pokud tedy vyloženě nepotřebujete půjčku pro rizikové klienty, poohlédněte se po obvyklých (a levnějších) produktech.

Dvakrát čtěte, jednou podepište

Co je psáno, to je dáno a neznalost zákona neomlouvá – to jsou dvě zlatá pravidla, kterých byste se měli při výběru půjčky držet. Čtěte smlouvy a obchodní podmínky až do konce. Pokud něčemu nerozumíte, nebojte se zeptat anebo si smlouvu vyžádejte k domácímu prostudování. Nikdy se také nenechte natlačit k podpisu smlouvy v časovém presu a nepodepisujte žádné dokumenty pod tlakem. V některých případech může být velmi složité odstoupit od smlouvy.

Férové podmínky jsou základ úspěchu

Pozor na miniaturní písmo ve smlouvách, poznámky pod čarou anebo oblíbené „hvězdičky“. Pokud se vám zdají obchodní podmínky příliš komplikované a smlouva nepřehledná, raději se poohlédněte po jiném poskytovateli anebo promyslete možnost tzv. P2P půjček. Průkopníkem mezi nimi je společnost Zonky, kterou následuje neméně úspěšná konkurence. Vždy musíte dopředu vědět, kolik za půjčku ve finále zaplatíte, jaké jsou její sankce v případě prodlení se splácením a co vám hrozí, pokud budete svůj závazek ignorovat.

Tento článek vznikl za spolupráce největších srovnávačů finančních produktů Půjčky.cz, Úspory.cz, Coolpůjčky.cz a PůjčkyHned.cz.