Žabka zvýšila tržby o desetinu. Nyní plánuje expanzi mimo Prahu

Tržby prodejen Žabka stouply ve finančním roce 2017/2018, který skončil letos v březnu, o desetinu na 1,269 miliardy Kč. V dnešní tiskové zprávě to uvedla společnost Tesco, které obchody vlastní. Firma plánuje expanzi především do větších měst mimo Prahu a hledá nové franšízanty a prostory pro své obchody. Síť Žabka prošla v posledních letech restrukturalizací. Ve finančním roce 2016/2017 se v Česku poprvé za devět let dostala do zisku, když vydělala 19 milionů korun.

Nyní síť provozuje 98 prodejen a v brzké době má v plánu otevírat další. „Již nyní víme, že v prvním pololetí tohoto roku otevřeme minimálně další dvě prodejny. Máme již podepsané smlouvy s majiteli a intenzivně pracujeme na vyřízení potřebných povolení. Samozřejmě se nespokojíme jen s těmito a neustále vyhledáváme další vhodné lokality,“ uvedl generální manažer sítě prodejen Žabka Radim Lunda.

Žabka chce expandovat i mimo Prahu, hlavně do větších měst ve vzdálenosti do 100 kilometrů od hlavního města. „Zde však bude hodně záležet na našich stávajících dodavatelských trasách anebo na počtu otevřených obchodech v jednom městě. Například jezdit kvůli jednomu obchodu do Hradce Králové by se nevyplatilo, ale zavážet zde tři obchody by mohlo být rentabilní,“ dodal Lunda.

Vhodné prostory jsou jedním z limitů, se kterými se aktuálně Žabka potýká. Společnost tak intenzivně hledá nové franšízanty pro své stávající obchody i pro ty nově otevírané. Obchody Žabka jsou součástí skupiny Tesco. Síť zahrnuje menší obchody s delší otevírací dobou, zejména v Praze a středních Čechách. Většina prodejen je provozována formou franšíz. Maloobchodní řetězec Žabka vznikl v Polsku. Téměř 2000 menších městských obchodů pro rychlé nákupy zde koupila investiční skupina Penta i se značkou v roce 2007 a rozšířila je do Česka. První samoobsluhu otevřela Žabka v ČR v dubnu 2008. Tesco od Penty koupilo zhruba 130 malých obchodů Žabka a Koruna na přelomu let 2010 a 2011.