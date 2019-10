Zbrojařská rodina Strnadů stoupá výš: vydává druhou emisi dluhopisů | info.cz

Holding Czechoslovak Group udělil mandát konsorciu bank – Česká spořitelna a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia k nabídce pro výměnu dluhopisů skupiny ve vydaném objemu 2,1 miliardy korun se splatností 16. prosince 2021.

Skupina rovněž udělila mandát konsorciu bank – Česká spořitelna, Komerční banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia k umístění nové emise pětiletých seniorních dluhopisů v objemu 1,5 miliardy korun s možným navýšením na 2 miliardy korun. CZECHOSLOVAK GROUP též získala souhlas regulatorních orgánů s veřejnou nabídkou v České republice a požádá o přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů v Praze.

Peníze z emise půjdou do rozvoje, nikoliv do obranného průmyslu

Andrej Čírtek, tiskový mluvčí (CSG), k tomu uvádí: „Dluhopisy jsou pro nás nejen důležitým nástrojem financování, ale také zpětnou vazbou, jak finanční trh vnímá podnikání naší skupiny. Jako emitent dluhopisů musíme plnit požadavky naprosté finanční transparentnosti a průběžného zveřejňovat důležité informace o vývoji našeho byznysu.“

Výnos emise dluhopisů je určen pro rozvoj civilní části podnikání skupiny a nebude použit pro aktivity v obranném průmyslu.

Podnikání holdingu CSG je vysoce diverzifikované. Kromě divize Land Systems, kde se soustředí obranná výroba a obchod v oblasti pozemních vozidel či munice, se rychle rozvíjí divize Aerospace, kam patří výroba radarů, servis civilních letadel či letecký výcvik.

Dalším rostoucím pilířem CSG je železniční průmysl, kam patří významný evropský výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla DAKO-CZ. Ten se od srpna letošního roku díky pronájmu vagonky Heavy Machinery Services v Lounech úspěšně stal producentem i opravářem železničních vagonů, přitom ještě v létě se tu střílelo a lidé nedostávali výplaty. To bylo ovšem za bývalého nájemce. Nyní továrna plánuje končit se ziskem.

„Lidé samozřejmě byli velmi vystrašení z toho, co se tu dělo, ať už to byla noční střelba nebo fakt, že se tu bojovalo mačetami. Byl to pro ně šok. Stáli pak před zavřeným areálem a nemohli dovnitř,“ řekl pro INFO.cz nový ředitel vagonky Vojtěch Vágner. Do roka podle něj firma může generovat více než miliardový obrat.

Zbrojařská rodina může slavit: hospodářské výsledky skupiny CSG za rok 2018 jsou pozitivní

Celý holding CSG dosáhl za rok 2018 tržeb v hodnotě 11,5 miliardy Kč a EBITDA ve výši 1,9 miliardy Kč. Oba ukazatele tak meziročně vzrostly téměř o polovinu.

„Významný podíl na růstu hospodářských výsledků měly klíčové společnosti, které poskytují služby v oblasti letectví a leteckého výcviku, výroby speciálních pozemních vozidel, výroby radarů a produkce brzdových systémů pro kolejová vozidla,“ uvádí k hospodaření majitel skupiny CSG Michal Strnad.

Mezi klíčové firmy, které ve skupině dosáhly významného růstu hospodářských výsledků, patří ELDIS Pardubice, Excalibur Army, Tatra Defence Vehicle, DAKO-CZ, Česká letecká servisní, ale i slovenská část holdingu patřící do skupiny MSM GROUP.