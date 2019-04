Zeman před odletem do Číny: Nejsem spokojen s úrovní čínských investic v Česku | info.cz

„Pokud jde o čínské investice v Česku, musím říct, že ty zůstávají stále velmi, velmi nízké. A to mne pochopitelně mrzí. Nejsou mi přitom jasné konkrétní důvody. Vím, že CEFC měla v Číně problémy, za které však rozhodně nejsem zodpovědný. Setkám se s generálním ředitelem CITIC Group a opravdu velmi doufám, že investice skupiny CITIC v Česku budou úspěšnější. S úrovní investic ale spokojen nejsem a očekávám jejich zvyšování,“ odpověděl čínským novinářům.

Dá se očekávat, že CITIC bude v Česku v následujících měsících aktivnější, protože podle dřívějších informací INFO.CZ převzal společnost CEFC Europe, kam spadají mimo jiné Pivovary Lobkowicz a další firmy. CITIC je navíc řádově větší společnost, než byla CEFC a drží největší zahraniční aktiva ze všech čínských konglomerátů.

S celou řadou projektů česko-čínské spolupráce je nicméně Zeman podle svých slov spokojen. Mimo jiné s počtem leteckých spojení mezi oběma zeměmi a doufá, že se Česko stane jakýmsi leteckým hubem pro Čínu, tedy místem odkud budou Číňané pokračovat navazujícími lety dále do Evropy. Českého prezidenta těší i průnik čínských bank na český trh. Nejde už přitom jen o Bank of China, která nyní začne nabízet úvěry pro české firmy. „Byl jsem informován, že Bank of China plánuje poskytovat úvěry českým firmám. To také považuji za dobrý nápad,“ uvedl.

Prezident v rozhovoru pro CCTV rovněž zmínil, že jej na státní návštěvě doprovodí hokejista Jaromír Jágr, který by se měl stát jednou z tváří zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022. Zeman podpořil i technologickou firmu Huawei, která čelila dosud neprokázaným obviněním, že se může stát bezpečnostní hrozbou. Je to přitom paradoxně Jágr, kdo byl v Česku tváří reklamní kampaně na telefony Huawei.

„Evropská unie je totiž tak trochu rozdělená. Jeden příklad za všechny je postoj k firmě Huawei, kterou jsme už dnes zmínili. Německo, Itálie, Belgie, Spojené království, Maďarsko, ti všichni konstatovali, že nemají konkrétní důkazy o tom, že firma je bezpečnostním rizikem. Některé země, možná z důvodu pouhého konkurenčního boje, tvrdí, že Huawei představuje bezpečnostní hrozbu. Ve prospěch takto silného hodnocení ale podle mého názoru nemáme žádné seriózní důkazy,“ řekl. Podle něj by se čínská technologická firma, která dnes oznámila rekordní hospodářské výsledky, rovněž mohla stát velkým investorem v Česku.

V rozhovorech s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem se Zeman chce zaměřit i na projekt takzvané novodobé Hedvábné stezky, tedy iniciativy „Jeden pás, jedna cesta“. Podle svých slov by rád získal železniční spojení z Číny přes Česko do Německa. „Jeden ze směrů uvedené iniciativy ale jde přes Střední Asii do Ruska a přes Rusko do Evropy. Mým záměrem je nabídnout Českou republiku jako jednu ze zemí, přes kterou povede spojení třeba do Německa,“ uvedl.