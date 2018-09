„Agrofertizace“ státní správy? Sněmovní výbor nedoporučil služební zákon, přijdou další změny

Kontroverzní vládní návrh služebního zákona ve čtvrtek prošel dalším stupněm schvalování. Ústavně-právní výbor sněmovny ale neodhlasoval doporučení, aby sněmovna legislativu přijala. Souhlasil ovšem s několika pozměňovacími návrhy. Podle informací INFO.CZ by přitom i ze strany vládní koalice měly během druhého čtení přijít další změny. Největší emoce vzbuzují stále stejné body: změny v hodnocení státních zaměstnanců nebo dvoukolový systém výběrového řízení, v něm by se do druhého kola mohly přihlásit i osoby mimo státní správu. Během debaty padala i slova o „agrofertizaci“ státní správy v narážce na osobu premiéra Andreje Babiše. Ten se přitom snaží o to, aby norma prošla co nejrychleji.