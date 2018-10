Babiš chce větší moc nad úředníky. Změna služebního zákona teď může narazit u senátorů vládních stran

„Vnímal jsem, že zákon, který byl přijatý předešlou vládou, měl stabilizovat státní službu. Když vidím, co se děje dnes, tak mám dojem, že vše vracíme zpátky, minimálně o pět let. Nerozumím tomu, proč to politici dělají. Padají argumenty, že chtějí flexibilní odvolávání státních tajemníků na úřadech. Nevidím tam logiku. Ti státní tajemníci byli vybraní, měli by nějakou formou fungovat. Tento pozměňovací návrh, který načetla Klára Dostálová (ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO – pozn. redakce), vnímám jako krok zpět,“ komentuje Wagenknecht pro INFO.CZ pozměňovací návrh, který by umožnil odvolání státních tajemníků vládou.

Podle informací INFO.CZ ještě nebyl stanoven přesný termín, kdy by měl Senát zákon projednat. Na programu schůze se bod zatím neobjevil. Jasno není ani v tom, kdo bude zpravodajem textu.

Jak se budou k návrhu stavět další senátoři, Wagenknecht odhadnout nedokáže, on sám se je ale zatím proti předloze. „Senát má primárně funkci vychytávat chyby v zákonech. Hlavní tedy bude zdůvodnění, které dostaneme v senátním tisku. Zatím nevidím jediný věcný důvod, proč by se zákon měl měnit,“ tvrdí Wagenknecht.

I další opoziční strany se k návrhu staví spíše odmítavě.

„Obecně bych řekl, že pokud zákon doznal těch změn, které byly v Poslanecké sněmovně popisovány – to znamená, že státní tajemníci se dostávají do stejného režimu v tom smyslu, že mohou být odvoláni přímo vládou na návrh ministra – tak to se mi zdá jako krok zpět. Dle mého názoru hrozí, že státní správa bude opět závislá na státní moci. To jde proti smyslu služebního zákona,“ popisuje pro INFO.CZ předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil své předběžné stanovisko k novele.

Konkrétní přístup strana zaujme až poté, co si prostuduje spis.

„Vím, že existují i další stanoviska k této materii a já nechci bez toho, aniž bych si je všechny řádně prostudoval, říkat definitivní závěr,“ dodává Vystrčil. Konkrétně by o zákonu měl senátorský klub jednat příští týden.

Během jeho projednávání ve sněmovních výborech padala slova o „agrofertizaci“ státní správy a kroku zpět k její politizaci. „Tak státní službu úplně zrušme a každý si může přijmout, koho chce,“ reagoval na pozměňovací návrhy před časem předseda sněmovního ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS).

Námitky i z vládních stran

Hladce by novela nemusela projít ani přes senátory z partají, které tvoří vládní koalici. Předseda senátorského klubu sociálních demokratů Ondřej Vícha pro INFO.CZ řekl, že v úvahu připadá i možnost, že pro změnu legislativy nezvedne ruku.

„Zákon ještě nemáme, takže informace jsou jen z tisku, a ty nejsou moc pozitivní. Až jej prostudujeme, tak se rozhodneme. Nebude-li dobrý, tak jej nepodpořím,“ popisuje Vícha.

Jak INFO.CZ podrobněji popsalo, pro Andreje Babiše představuje změna služebního zákona od začátku jeho působení v čele vlády prioritu. Jeho hlavním argumentem je snaha učinit státní správu flexibilnější. Již od začátku ale naráží na kritiku hned z několika stran.

Destabilizace a posílení politického vlivu

Proti novele dlouhodobě vystupují odbory státních zaměstnanců. Podle svého aktuálního vyjádření ji nadále odmítají. „V předložené podobě hrozí destabilizací a posílením politického vlivu na státní správu,“ tvrdí předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.

Připomíná pozměňovací návrhy, z nichž některé byly načteny doslova na poslední chvíli. „Změny, které mohly být dostatečně diskutovány již v některé z předchozích fází legislativního procesu, se objevily až v druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Nezbývá tak než konstatovat, že novela i nadále představuje uspěchaný a nekoncepční materiál,“ míní Bednář.

Novela by měla podle posledních pozměňovacích návrhů například umožnit odvolat státní tajemníky vládou. Ti jsou zodpovědní i za personální politiku ministerstev. Na některých resortech – například zdravotnictví – si Babiš a jeho ministři stěžují na to, že si kvůli údajně neflexibilnímu systému nemohou sestavit vlastní tým.

Novela také mění výběrová řízení. Místo tří kol mají být dvě kola. Do druhého se navíc budou moct hlásit i lidé se zkušenostmi mimo státní správu.

Kontroverzi vzbudily i změny v hodnocení státních zaměstnanců. Zde se nakonec dospělo ke kompromisnímu řešení v případě lhůty, která musí uplynout mezi jednotlivými hodnoceními. Na návrh Kateřiny Valachové (ČSSD) bude lhůta šedesát místo původně navrhovaných čtyřiceti dnů.

Bianco šek od Evropské komise?

Vývoj ohledně novely pozorně sleduje i Evropská komise. Existence služebního zákona, který má zaručovat odpolitizování státní správy, je totiž podmínkou pro čerpání evropských fondů. Jak INFO.CZ popsalo, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová jela už před několika měsíci vládní návrh prezentovat přímo do Bruselu. Evropská komise se ale později ohradila proti tomu, že by dala vládě bianco šek pro změny.

Proti návrhu kabinetu bez důvěry se původně stavěl i dnešní koaliční partner – sociální demokracie. Valachová mluvila dokonce o možnosti vypracovat úplně nový návrh. Postupem času ale z této pozice strana ustoupila a novely po zapracování několika pozměňovacích návrhů ČSSD podpořila.