Babiš slibuje: Suma na platy se zvýší o 10 procent. Kritizuje odbory, ty chystají protest

Vláda chce příští rok zvýšit sumu na platy ve veřejné sféře o deset procent. Přidávat hodlá hlavně špatně placeným profesím a oborům, v nichž chybějí pracovníci. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Kritizoval odbory za jejich dnešní protestní setkání . Odbory požadují navýšení o deset procent, a to plošně. Stěžují si, že vyjednávání o růstu platů s vládou ještě nezačala, a jak INFO.CZ jako první před časem informovalo, zvažují protest.

Celkem by se obnos měl zvýšit o 8,8 miliardy korun. Tarify by se měly zvednout o dvě procenta. Růst by tak zhruba pokryl inflaci. Zbývající peníze by se měly rozdělit resortům, kde jsou nejnižší výdělky a kde chybějí pracovníci. Babiš zmínil například kulturu, sociální služby či některé úřady.

„Přístup, že budeme všem navyšovat stejně, je pro nás absolutně nesmyslný. Ty nůžky se rozevírají a je jasné, že ne každý pracuje stejně. Kompetence na to, jak kdo má být odměňován, mají zaměstnavatelé,“ řekl Babiš.

Ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO) řekla, že další prostor k navýšení sumy na platy nevidí. „Vycházeli jsme z toho, aby došlo k navýšení a co si rozpočet může dovolit,“ řekla Schillerová. Suma na platy podle ní už zahrnuje 3,4 miliardy korun úspor za neobsazená místa v resortech.

Odboráři z veřejného sektoru dnes dopoledne jednají o svém dalším postupu a strategii pro vyjednávání. Zváží i případné nátlakové akce. Podle Babiše je „komunikace odborů zbytečně agresivní“.

Na desetiprocentním růstu trvají třeba zdravotnické odbory. Odvolávají se na to, že jim takové zvýšení Babiš na společném jednání začátkem května slíbil. Premiér na to reagoval tak, že přidání podpořil, ale neslíbil. Novinářům před pár dny řekl, že výslovně jeho kabinet zmiňoval jen zvýšení příplatků za směny pro sestry a sanitáře. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) dnes řekl, že odbory by měly začít dělat svou práci, vyjednávat o platech se zaměstnavateli a „nevydírat premiéra a ministra zdravotnictví“.

Ve veřejném sektoru se platy zvedaly naposledy loni v listopadu. Učitelům tarify rostly o 15 procent, ostatním o deset procent. O desetinu si polepšili od ledna pak i zdravotníci.

Podle Babiše by se příští rok měl průměrný plat ve veřejném sektoru dostat na 35.212 korun, od roku 2013 by se tak zvedl o 11.555 korun. Suma na platy v roce 2013 činila 121,6 miliardy a příští rok by se měla dostat na 195,8 miliardy. Je to zvýšení o 61 procent, tedy za šest let v průměru o deset procent ročně, řekl Babiš.

O vysokém růstu obnosu i platů rozhodl ale ještě bývalý kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD), který vládl od ledna 2014 do prosince loňského roku. V minulém roce zvedal tarify některým profesím dokonce dvakrát. Připravil i poslední přidávání.

Podle výdělkového informačního systému ministerstva práce loni ve veřejné sféře pracovalo 634.700 zaměstnanců. Průměrný hrubý plat rostl o 8,4 procenta, dosáhl 31.968 korun. Polovina pracovníků vydělávala víc než 29.840 korun hrubého.

Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,6 procenta na 30.265 Kč. Po zahrnutí inflace reálně stoupla o 6,6 procenta nejrychleji od roku 2003.