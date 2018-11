Babišova kauza může zatřást celou politikou, říká místopředseda ČSSD. Opozice projedná další postup odpoledne

Pokud by se potvrdilo, že premiér Andrej Babiš nechal svého syna vyvézt do zahraničí, aby nehovořil k trestní kauze, která se týká jeho osoby, považoval by to místopředseda ČSSD Martin Netolický za neuvěřitelné. „To může zatřást českou politikou, sociální demokracie nemůže být ta, která se k tomu nebude vůbec vyjadřovat," uvedl. Bude požadovat jednání grémia, záležitost proberou i poslanecký a senátorský klub. „Ale je třeba pracovat s fakty, doufám, že budou předložena a že se záležitost vysvětlí," konstatoval.