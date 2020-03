Bez roušky z domu nevycházejte. Vláda je od půlnoci nařídí povinně nosit všem | info.cz

Vláda schválila povinné nošení roušek či jiné ochrany obličeje. Nařízení má podle České televize platit od dnešní půlnoci. Podle návrhu krizového opatření, které má Česká justice k dispozici, by měl zákaz vycházení bez roušek platit do 24. března. Právě v tento den bude vláda rozhodovat i o prodloužení karanténních opatření kvůli epidemii koronaviru.

Vláda v návrhu zakazuje „vstup, pobyt a pohyb osob bez ochranných prostředků“ v prostorách, kde je přítomna veřejnost. Upřesňuje, že obličej lze mít zakrytý rouškou, respirátorem či šátkem a šálou. Výjimkou jsou pracoviště, protože z nařízení jsou vyjmuta místa, kde se vykonává živnost dle živnostenského zákona. Naopak povinností bude roušky nosit v blízkosti stravovacích služeb.

Bez roušky už také nebudete smět jít nakoupit či natankovat. Vláda taxativně vyjmenovává v zásadě veškeré maloobchodní i velkoobchodní služby, které ještě smí být otevřeny, kam nebude možné vstoupit bez ochranných pomůcek.

Zajistit roušky pro výkon opatření má podle návrhu ministr vnitra Jan Hamáček. Zatím je jich totiž v ČR nedostatek a lidé si je musí šít sami doma z provizorních materiálů. Zástupci vlády slíbili, že se ochranné pomůcky dostanou do ČR v nejbližších dnech, nákup vyjednal v Číně právě Hamáček. Premiér Andrej Babiš řekl, že v současné době, kdy jediný výrobce schopný uspokojit poptávku je Čína, je důležité mít v této zemi kontakty. Naznačil, že Hamáčkovi se podařilo dodávku vyjednat i díky kontaktům prezidenta Miloše Zemana. Oba také vyzdvihli přístup čínské ambasády. Podle Hamáčka by se tak do konce týdne měly do České republiky dostat miliony roušek a dalších ochranných prostředků za více než miliardu korun.

Bez ochrany dýchacích cest už se nesmí z nařízení magistrátu do pražské hromadné dopravy či na většinu úřadů. Povinné nošení roušek dne oznámilo ve svém úřadě i Ministerstvo spravedlnosti.

