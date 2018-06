Boj o dávky na bydlení. Kabinet zřejmě změny neschválí, blokuje ho legislativní rada

Návrh na revoluční změny ve vyplácení dávek na bydlení, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí, vzbudil rozruch. Resort tlačí na jeho co nejrychlejší postup legislativním procesem. V praxi ale vše zřejmě neproběhne tak rychle. Návrh je nyní na Legislativní radě vlády. Existuje i možnost, že vzhledem k termínům, o nichž má INFO.CZ informace, už současná vláda v demisi změny nestačí projednat. Sociální demokraté už se přitom nechali slyšet, že jejich ministr by návrh stáhl.

Změny mají podle MPSV zamezit nadužívání dávek na bydlení. Návrh už prošel meziresortním připomínkovým řízením. Resort by si nyní představoval jeho co nejrychlejší posun na vládu. „Tyto návrhy bychom chtěli předložit Parlamentu ČR neprodleně po projednání vládou,“ uvedl pro INFO.CZ mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. V cestě ale stojí ještě rozhodnutí Legislativní rady vlády, které předsedá ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán.

Podle informací INFO.CZ právě LRV může postup „zbrzdit“ natolik, že současná vláda v demisi už ho nestihne projednat. Zákon nepůjde na radu jako celek, posuzují ho ale její pracovní komise. Podle dobře obeznámeného zdroje jsou jednání rozepsána do několika termínů. Poslední z nich je 22. června. V praxi pak bude trvat nejméně další týden, než se návrh posune dále.

Ministr spravedlnosti na dotazy INFO.CZ nereagoval. Už v meziresortním řízení se ale ukázalo, že je striktně proti návrhu. Novelu navrhnul z legislativního procesu úplně stáhnout. Vadí mu fakt, že pro lidi, kteří by kvůli omezení dávek přišli o bydlení, neexistuje alternativa například v podobě tzv. sociálního bydlení.

Sociální demokraté se proti změnám rovněž staví. Ve čtvrtek sice pomohli zablokovat mimořádné jednání sněmovny na toto téma, předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka ale na plénu uvedl, že pokud bude mít partaj ministerstvo práce a sociálních věcí, jejich ministr takový návrh stáhne. Současná šéfka resortu v demisi Jaroslava Němcová uvedla, že její případný nástupce bude mít na takový krok nárok.

Způsob řešení boje s byznysem s chudobou, který vláda navrhuje, kritizují i někteří experti. Podle Platformy pro sociální bydlení hrozí, že nová legislativa ohrozí ztrátou bydlení až třináct tisíc lidí, kteří žijí na ubytovnách. Dopadne i na další tisíce domácností, které v současnosti spoléhají na některou z dávek.

Změnit by se měl konkrétně zákon o státní sociální podpoře, zákon o pomoci v hmotné nouzi a metodika Úřadu práce. Doplatek na bydlení pro lidi žijící na ubytovnách by se měl ze současných osmdesáti procent nákladů snížit na šedesát procent. Omezí se i výše doplatků vyplácených dalším tisícům lidí, kteří žijí v bytech. Odborníci varují, že negativní dopady budou mít i změny u příspěvků na bydlení, které pobírá zhruba 215 tisíc domácností. Zkoumání, zda na něj žadatelé mají opravdu nárok dosáhnout, by mělo být přísnější.

Ministryně v demisi Němcová se brání tím, že některé z těchto parametrů byly už v připomínkovém kolečku upravovány. Tvrdí, že peníze mají směřovat pouze potřebným lidem, ne těm, kteří si na dávkách postavili byznys.

Skupina poslanců v čele s lidovci svolala na čtvrtek mimořádnou schůzi. ANO, ČSSD, KSČM a SPD ale zablokovali její program. Promluvit tedy mohli pouze řečníci s přednostním právem.