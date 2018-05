Brabec a Zimola ladí koaliční dohodu přes e-mail. Referendum ČSSD by mohlo končit začátkem června

Místopředsedové ANO Richard Brabec a ČSSD Jiří Zimola pracují kvůli výjezdu kabinetu v demisi do Jihomoravského kraje na definitivní verzi programového prohlášení možné společné vlády na dálku. Do konce týdne se uskuteční schůzka ohledně koaliční dohody na úrovni předsedů. Zimola řekl, že pokud by závěr vyjednávání šel dobře, mohlo by předsednictvo ČSSD příští pátek rozhodnout o termínu a formulaci otázky ve vnitrostranickém referendu, které by mělo případnou koaliční dohodu s ANO potvrdit. Výsledky hlasování sociálních demokratů by v tomto případě mohly být známé na přelomu května a června.