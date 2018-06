Brouk krasec škodí tújím a jalovcům. Objevil se u nás díky dovozu

Podle něj se krasec do Česka dostává z Toskánska, odkud se dováží okrasné dřeviny. Krasec naklade vajíčka do malých stromků, které míří na řadu míst Evropy. Přibližně za rok se vylíhne nový brouk a likviduje dřeviny, v nichž žije. „Člověk to pozná podle toho, že dřeviny odspodu usychají a hnědnou. Ovšem to se může stát i z jiných důvodů. Ale napadení krasce je zřejmé tím, že v tújích jsou díry, z nichž brouk vylétá,“ uvedl Čížek.

Ve střední Evropě se podle něj krasec v minulosti vyskytoval jen v určitých oblastech Maďarska a Německa. Do jiných států se dostal až na základě exportu okrasných dřevin z Toskánska. „Na území České republiky představuje krasec nový druh škůdce. Je to ale asi nejhezčí škůdce, jaký u nás žije,“ řekl Čížek.