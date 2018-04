Bývalý Šlachtův detektiv zadržený na Ukrajině prodával odposlechy, hrozí mu sedm let

Bývalý vysoký důstojník někdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Luděk Vokál, o jehož zadržení INFO.CZ informovalo ve středu jako první, čelí na Ukrajině obvinění z nezákonného prodeje zařízení, které je možné použít například k odposlechu telefonů. Napsal to server iROZHLAS.cz s odkazem na soudkyni, která v Kyjevě rozhodovala o Vokálově vazbě. Vokálovi za to hrozí čtyři až sedm let vězení.