Češi dříve umírají a více marodí. Může za to i způsob života, ukazují evropské statistiky

Statistici za účelem evropského srovnání sloučili některé kraje, takže například Karlovarský a Ústecký kraj tvoří dohromady region Severozápad, podobě jako při čerpání dotací. Právě ten dopadl z celého Česka nejhůře a podobně špatně si vede i v celoevropském srovnání. V délce dožití se nachází v dolních deseti procentech všech regionů, kterých je v EU více než 400. Zdejší obyvatelé se v průměru dožívají 77,2 roku.

Příliš dobře na tom nejsou ale ani další regiony Česka, v žebříčku propadají hlavně Moravskoslezský kraj (78 let) a střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj), kde je věk dožití 78,8 let. A dokonce ani „nejúspěšnější“ Praha se s věkem 80,6 let nedostala do horní poloviny evropských regionů.

Vůbec nejhůře jsou na tom bulharské regiony, naopak nejdéle žijí lidé v částech Španělska, Itálie a Švýcarska. Velká analýza zároveň dobře ukazuje, že obyvatelé západní a severní Evropy jsou na tom v porovnání s východní Evropou mnohem lépe a běžně se dožívají o několik let více. Důvodů pro to je hned několik, zásadní roli ale hraje vyspělejší ekonomika, lepší životní prostředí i způsob života.

