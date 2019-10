Česko je zemí beze změn, ukázala analýza. Zákopová válka nahrává Babišovi. Bude opět premiérem? | info.cz

Německo, Velká Británie, Rakousko, Řecko i Itálie zažívají nejeden politický otřes či posun, který se promítá do volební podpory jednotlivých stran. I na Slovensku vznikají nová ambiciózní uskupení, jež mají potenciál sestavovat vládu po volbách do Národní rady, které proběhnou na začátku roku 2020. Jedna z nich, Progresivné Slovensko, už dokonce prosadila svou kandidátku na prezidentku – Zuzanu Čaputovou.

Předešlé teze vychází především ze srovnání výsledků volebních průzkumů jednotlivých zemí z podzimu 2017 se zářím 2019. Použitá metodologie je vcelku jednoduchá a můžeme si ji vysvětlit na modelovém příkladu. Pirátská strana získala ve volbách 2017 necelých jedenáct procent hlasů. Aktuálně má dle agregátu průzkumů „Poll of polls“ – ze kterého byla čerpána všechna data – podporu přibližně 15 procent. Rozdíl jsou tedy čtyři procentní body. Při následném součtu změn všech stran od roku 2017 v dané zemi zjistíme, o kolik se posunuly politické preference tamních voličů. Čím blíže je výsledek nule, tím menší posun signalizuje. Nejvyšší možný součet je 200 procentních bodů. Znamenal by absolutní změnu stranických preferencí.

A jak si tedy vedly vybrané evropské země?



Vcelku pochopitelně je na prvním místě Velká Británie. Brexit se z pohledu běžného voliče nikam neposunul, a i díky tomu ztrácí tradiční strany podporu – ještě na konci října 2017 měli například labouristé podporu 42 procent, dnes jsou takřka na polovině.

Druhé místo v našem pomyslném „Žebříčku stability politických preferencí“ patří našim východním sousedům. Slovensko si prošlo vraždou novináře, postupným pádem Roberta Fica a již zmíněnou prezidentskou volbou. Volební preference nejvíce ovlivnil vznik tří nových uskupení Progresivné Slovensko, SPOLU a Za l’udí.

Opačné straně grafu vévodí Česko spolu se Švédskem a Chorvatskem. Ve srovnání s ostatními – země beze změn.

Na prahu změny? Ani ne…

Aktuální situace nejvíc vyhovuje Andreji Babišovi, který by opět vyhrál sněmovní volby s přibližně stejným ziskem mandátů jako v roce 2017. ANO tedy nedokáže shánět nové voliče (respektive příliv nových voličů je srovnatelný s odlivem těch starých), ale dokáže si držet svých třicet procent.

Kvintet reálných opozičních stran – Piráti, ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 – by měl bít na poplach. Tentokrát už opravdu. Ať byla poslední dva roky strategie opozičních stran jakákoliv, měly by si konečně přiznat, že nefunguje. Jejich podpora se zvedla pouze o jednotky procent – pokud vůbec.

Nejnovější návod na porážku Babiše, který zní ve všech sdělovacích prostředcích, je předvolební koalice – všech, či jen několika stran zmíněného kvintetu. Jenže koalice zaštítěná heslem „nejsem dost silný, tak se spojím s ostatními“, je až poslední možnost, jak vyhrát volby. Připomíná „hacknutí“ voleb v situaci, kdy nejste schopni získat více hlasů díky vlastnímu programu či samotným kandidátům.

Problémem kvintetu politických stran je, že v uplynulých dvou letech nepředstavily programové priority či nové obličeje, které by zaujaly současné voliče hnutí ANO (na druhou stranu, o nic podobného se nepokusilo ani ANO). Z průzkumů plyne, že většina podporovatelů hnutí Andreje Babiše již oslavila 55 let. To je až 900 000 voličů v předdůchodovém a důchodovém věku. Co skutečně důvěryhodného ve svém programu Piráti, ODS či STAN nabízí pro tyto voliče? Sami si vyzkoušejte, zda dokážete vyjmenovat tři srozumitelné programové priority každé ze zmíněných stran, které by opravdu zlepšily život důchodců v České republice. Stejně tak si zkuste vyjmenovat tři nové obličeje, které každá ze stran představila v posledním roce.

Česko zažilo na jaře největší demonstrace od sametové revoluce, které se ale zatím nepřetavily v reálné výsledky. ANO neztrácí, ale Andrej Babiš si postupně vytvořil tolik odpůrců, že ani nedokáže růst. Opozice demonstrací však nedokázala využít a stále se „hledá“.

Politická zákopová válka bez padlých a bez taktických a strategických změn se v Česku vede přinejmenším dva roky. Pokud bude pokračovat i ty další dva, bude Andrej Babiš opět premiérem.