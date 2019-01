Česko zasype sníh. Na horách může napadnout až dvacet centimetrů

Od dnešního večera začne podle meteorologů vydatně sněžit, a to zejména v Jizerských horách, na Šumavě, na Českomoravské vrchovině, v Jeseníkách a Beskydech. V Moravskoslezském a Zlínském kraji se sníh objeví i v polohách nad 400 metrů nad mořem, kde napadne sedm až 12 centimetrů. Na horách se sněhová nadílka může zvýšit až o dvacet centimetrů.

Aktuální výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí od dnešních 21:00 do sobotního poledne. Týká se části Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Libereckého, Pardubického, Jihomoravského a Olomouckého kraje, celého území Kraje Vysočina, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Sníh může způsobit problémy řidičům i chodcům, v energetice i zásobování, upozornili meteorologové. Mokrý sníh může lámat stromy a větve. Lidé by na cestách měli sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně, neměli by zapomínat na zimní výbavu a při cestách do hor i na sněhové řetězy. Nutností jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách je třeba dodržovat pokyny horské služby. V Krkonoších a Jeseníkách platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové mezinárodní stupnice.