Česku hrozí, že přijde o unikátní jadernou technologii | info.cz

Liberty Steel v Ostravě (bývalý Arcellor Mittal) snížila výrobu o 40 procent. Třinecké železárny snížily výrobní plán. A výše jmenované Vitkovice Heavy Machinery – jedinečný český výrobce těžkých komponent pro vodní, větrnou či jadernou energetiku (u hlavních hřídelí větrných elektráren dokonce jediný evropský dodavatel) – propustily ke konci roku 150 zaměstnanců. Důvodů je několik, ten hlavní ale leží v Číně.

Evropští metalurgičtí giganti jsou pod obrovským tlakem čínských firem, které kvůli americkým clům nevyvážejí svou produkci do USA. Evropská unie ale omezení čínského dovozu kovaných produktů či polotovarů neuplatňuje. V případě zániku svého těžkého průmyslu by se nejen Česko, ale celá EU dostala při budování bezuhlíkové energetiky do totální závislosti na Číně. Těžký průmysl je totiž třeba nejen k výrobě jaderných, ale i větrných elektráren.

VHM může sloužit jako jeden případ za všechny. Podnik se letos s pomocí podnikatelů Jaroslava Strnada a Martina Ulčáka dostal z insolvence, oba investovali do obnovení a udržení výroby už bezmála miliardu korun. Podle informací INFO.CZ jsou ale na investice do těžce zanedbané společnosti potřeba další miliardy, a pokud fabrice nepomůže stát, je její výhled značně nejistý.

„Protože je VHM čerstvě po insolvenci a nedosahuje provozního zisku, nedostane bankovní záruky od soukromých bank či financování, aby mohla investovat. A pokud nebude investovat, nezvýší produktivitu práce, takže nebude v zisku,“ popisuje začarovaný kruh předseda představenstva Jaromir Schmid. „V prvním kroku nepotřebujeme po veřejném sektoru hotovost, tu poskytli soukromí investoři, ale finanční záruky. Neříká se nám to lehce, ale pokud potřebuje pomoc i gigant jako jsou německé ocelárny Thyssen Krupp, tak mluvíme o objektivní situaci, ve které je celé odvětví ocelářství a těžkého strojírenství v Evropě.“

Kdyby se VHM (nejenom ji) nepodařilo zachránit, znamenalo by to, že Česko přijde o know how a schopnosti výroby klíčových částí tzv. jaderného ostrova, který je základem jaderné elektrárny. VHM vyrábí gigantické odlitky o hmotnosti až 370 tun, ingoty až 240 tun anebo tzv. duté ingoty pro výrobu speciálních nádob pro jadernou energetiku. Produkuje parogenerátory pro ruské i francouzské typy jaderných elektráren.

Krize v metalurgii se v Česku netýká jen jediného regionu: Plzeňské hutě a kovárny Pilsen Steel propouští 500 lidí a ve firmě zůstává jen několik desítek zaměstnanců z administrativy. Česká vláda nikoliv náhodou tlačí na Evropskou komisi, aby fondy, které mají pomoci s přechodem na bezuhlíkovou ekonomiku, šly na podporu regionů, kde převažuje těžba uhlí či metalurgie. OKD například zaměstnává 9000 lidí, VHM asi tisícovku, přičemž dalších několik tisíc pracuje u dodavatelů či v Liberty Steel.

Je zřejmé, že pokud vypíše vláda tendr na výstavbu dalších jaderných bloků s podmínkou účasti českých firem s obvyklou mírou lokalizace pro všechny okruhy jaderné elektrárny, tedy i pro klíčový okruh, tzv. jaderný ostrov, zcela jistě nebude možné tento parametr splnit.