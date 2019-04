Čeští disidenti se postavili za vyhozeného Rogera Scrutona a naléhají na britskou vládu | info.cz

Bývalí čeští disidenti se postavili za konzervativního filosofa Rogera Scrutona. Ten byl minulý týden odvolán v Británii z pozice vládního poradce pro architekturu kvůli výrokům v rozhovoru v levicovém magazínu New Statesman. Scruton byl některými médii označen za islamofoba, homofoba a antisemitu, což ale odmítá a nevyplývá to ani z jeho výroků. Scruton se během komunistického režimu podílel na zakládání podzemních svobodných univerzit nejenom v Česku, ale i v dalších zemích regionu, především pak v Maďarsku.

Čeští disidenti zaslali podle Konzervativních novin otevřený dopis britskému ministru bytové výstavby Jamesovi Brokenshirovi a prosí jej, aby své rozhodnutí zvážil. Iniciátory dopisu jsou šéf Občanského insitutu Roman Joch a šéfredaktor Konzervativních novin Matyáš Zrno, jeho autorem pak disident a bývalý náměstek ministra zahraničních věcí Pavel Bratinka. Svůj podpis připojili i bývalý předseda Senátu Petr Pithart, bývalý ministr Alexandr Vondra, bratr Václava Havla Ivan Havel či bývalý senátor Daniel Kroupa.

„Byl jsem zaskočen, že ve Spojeném království stačí tak málo k tomu, aby vás vyhodili ze služby Jejího Veličenstva: vytrhnout pár vět z kontextu. O to více, že se jedná o osobu, kterou je sir Roger Scruton, jehož mi bylo ctí potkávat na počátku osmdesátých let dvacátého století, když navštěvoval Československo,“ píše se v dopise, který citují Konzervativní noviny.

Autoři upozorňují, že Scruton do tehdejšího komunistického Československa vozil myslitele, kteří nebyli zdaleka jen konzervativní. V podzemních univerzitách se potkávali lidé různých politických názorů, přičemž se často stávali oběťmi perzekuce ze strany režimu. S perzekucemi se setkávali i západní akademici, kteří byli opakovaně vyhoštěni. Tento osud ostatně potkal i samotného Scrutona, které až do roku 1989 do Československa nakonec vůbec nesměl.

„Když jsme spolu diskutovali – a občas nesouhlasili – nikdy jsem ho nepřistihl, že by se schovával za mentální klišé, jež až příliš často slouží coby náhražka myšlení pro ty, kdo jsou zaslepeni ideologií. Je vzácným myslitelem,“ píše Bratinka. Britského ministra rovněž upozorňuje, že Scruton je nositelem Medaile za zásluhy první třídy, kterou mu v roce 1998 udělil prezident Václav Havel.

„Pronikavost a mravní průzračnost sira Rogera neupadly ani trošičku od naštěstí dob dávno minulých, kdy jsme se společně bavili o různých otázkách. A proto jsem pobouřen jeho vyhazovem. Znamená to, že neschopnost myslet je nyní nutnou podmínkou toho, aby člověk mohl pracovat pro vládu Jejího veličenstva?,“ dodává autor dopisu.