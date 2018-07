ČEZ: Výroba zelené energie stoupá, máme pestré potrfolio ekologických elektráren

Výroba takzvané zelené elektřiny v ČR vyrobené z obnovitelných zdrojů stoupla za posledních sto let 125krát, což je více než u ostatních zdrojů. ČTK to dnes řekl mluvčí společnosti ČEZ Martin Schreier. V době vzniku republiky v roce 1918 podle něj disponovalo Československo jako průmyslový pilíř bývalé monarchie v podstatě jediným typem obnovitelného zdroje, a to vodními elektrárnami.