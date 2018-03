Chudoba drtí osamělé české seniorky. Důchod mají v průměru ještě o dva tisíce nižší než muži

Chudobou je v Česku ohrožena více než čtvrtina seniorek nad 65 let, které žijí samy. Ze seniorů to je devět procent. Data z Eurostatu dnes na tiskové konferenci k české účasti na zasedání komise OSN pro postavení žen sdělila její účastnice Taťána Gregor Kuchařová, jejíž nadace se práci se seniory věnuje. Průměrný starobní důchod českých žen je o více než 2000 korun nižší než mužů. Podle ministra spravedlnosti a pro lidská práva Roberta Pelikána (ANO) je vyrovnání odměňování žen a mužů jednou z priorit současné vlády.

„Genderová nerovnost je úzce spojená s chudobou ve stáří. Nejviditelnější je to u ohrožení chudobou u jednočlenných domácností. Z dat Eurostatu vyplývá, že u jednočlenných domácností nad 65 let hrozí chudoba 26 procentům žen a devíti procentům mužů,“ řekla Kuchařová.

České ženy mají o 18 procent nižší důchody než muži. Podle údajů odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR byl průměrný starobní důchod 12.661 korun u mužů a 10.400 korun u žen.

Seniorky podle loňských dat ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR pobíraly téměř pětinu příspěvků na bydlení. Dávku, na kterou mají nárok ti, jimž na bydlení nestačí 35 procent příjmu v Praze a 30 procent příjmu jinde, jich dostávalo víc než 35.900. Senioři obou pohlaví jich pobírali čtvrtinu.

Nerovnost příjmů podle Kuchařové vzniká už nástupem ženy na mateřskou dovolenou. „Ženy do 30 let vydělávají o deset procent méně než muži na stejných pozicích. V dalších věkových kategoriích je to 22 procent, u vysokoškolsky vzdělaných 29 procent,“ uvedl Pelikán. Chce podporovat možnost rovnoměrněji rozdělit rodičovské povinnosti mezi ženy a muže a také možnost zkrácení doby, po kterou pečuje rodič doma o dítě. Na rodičovskou dovolenou v Česku odchází 1,9 procenta mužů.