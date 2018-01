Colloredo-Mansfeldovi a Opočno: Naději na obnovu řízení získali hned od dvou soudů

Restituční spor o vydání mobiliáře ze zámku Opočno Jerome Colloredo-Mannsfeldovi bude opět řešit Ústavní soud. Colloredo-Mannsfeld už minulý týden uspěl u Ústavního soudu s návrhem na obnovu řízení o svých dvou ústavních stížnostech. Návrh na obnovu řízení podal v září 2017 poté, co v závěru roku 2016 uspěl se stížností u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Plénum Ústavního soudu o obnově řízení rozhodlo 3. ledna. ČTK o tom dnes informovala advokátní kancelář Kasl & partner, která Colloredo-Mannsfelda zastupuje.

Obdobný spor o mobiliář z Opočna soudy řeší i v případě Colloredo-Mannsfeldovy sestřenice Kristiny Colloredo-Mansfeldové. Také jí dnes ve snaze o obnovu řízení před českými soudy dal za pravdu Evropský soud pro lidská práva. Colloredo-Mansfeldová nyní u Ústavního soudu může, podobně jako Jerome Colloredo-Mannsfeld, požádat o obnovu řízení, její právník uvedl, že tak učiní.

Spor Colloredo-Mannsfelda u Ústavního soudu bude dál pokračovat řízením o jeho ústavních stížnostech tak, jako by o nich v minulosti nebylo rozhodnuto. Řízení se tak vrátí zpět téměř o osm let, protože první ústavní stížnost Colloredo-Mannsfelda Ústavní soud zamítl v srpnu 2010 a druhou v dubnu 2012. Restituční spory o Opočno trvají 27 let. O mobiliář Mannsfeld a Mansfeldová u obecných soudů usilovali společně, k Ústavnímu soudu šel se stížností každý sám.

Verdikty evropského soudu u Colloredo-Mannsfelda a Colloredo-Mansfeldové jsou obdobné. Štrasburský soud u obou konstatoval, že mezi důkazy nebylo uvedeno rozhodnutí československého ministerstva zemědělství z roku 1947, o něž české soudy opíraly své rozsudky. Ministerstvo zemědělství 30. dubna 1947 prohlásilo zámek Opočno včetně jeho mobiliáře za státní majetek. Soud konstatoval, že české soudy porušily právo na spravedlivé soudní řízení a nedaly stěžovatelům možnost reagovat na zásadní důkaz, na kterém založily svá negativní rozhodnutí.

České soudy restituentům nejdříve pravomocně vydaly do spoluvlastnictví 68 obrazů. Následně však nárok na vydání zbylého mobiliáře zámku Opočno ve dvou samostatných řízeních zamítly. Jde o kolekci s tisíci položkami, mezi které patří například slavnostní kočár, 38 obrazů, dvě desítky svítidel či 223 věcí ze sbírky zbraní, lovecké trofeje nebo jídelní servisy. Památkáři hodnotu celé sbírky v minulosti odhadli na více než miliardu korun.

Vydání celého zámku se v jiné linii domáhá sama Kristina Colloredo-Mansfeldová. V nové stížnosti podané k ÚS letos v dubnu zmiňuje možnou rasovou perzekuci svých předků. Zámek zabavili nacisté, po válce zůstal státu. Podle stížnosti rasový motiv prokazatelně existoval, když matce tehdejšího majitele opočenského panství byl majetek konfiskován jako Židovce.

Jerome Colloredo-Mannsfeld už v minulosti získal zpět zámek Dobříš na Příbramsku.