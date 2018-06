Dávky na bydlení poslanci neřešili, návrh mimořádné schůze neprošel. ČSSD chce změny úplně stáhnout

Sociální demokracie už dříve avizovala, že pokud povede ministerstvo práce a sociálních věcí, chystaný návrh změn v dávkách na bydlení stáhne. Při dnešní sněmovní debatě to znovu řekl předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka. Ministryně v demisi Jaroslava Němcová (ANO) své záměry před poslanci hájila. Omezí podle ní nadužívání a zneužívání dávek. Peníze mají směřovat k potřebným lidem, nikoli k těm, kteří si na dávkách postavili byznys, zdůraznila.

Němcová řekla, že systém sociálních dávek byl léta koncipován tak, že se lidem nevyplatí pracovat, obce mohly rozprodat své byty a ubytovny a příležitosti se chopily soukromé skupiny. "Pomáháme lidem, ale zejména pomáháme soukromému byznysu v této oblasti," podotkla. Aniž někoho jmenovala, existuje podle ní mnoho politiků, kteří vlastní ubytovny a byty, do nichž dávky směřují.

Naopak podle Chvojky změna k lepšímu nemůže nastat bez dostupného systému sociálního bydlení, nyní navrhovaná úprava by postihla i chudší pracující, rodiny a seniory. "S takovouto reformou nesouhlasíme a ČSSD ji rozhodně nepodporuje," řekl. V ČSSD nyní končí referendum o vstupu do menšinového kabinetu s ANO s tolerancí KSČM. Ministerstvo práce by měl vést sociálnědemokratický nominant Petr Krčál. "Pokud budeme mít ministerstvo práce a sociálních věcí, takový návrh náš ministr stáhne," řekl Chvojka.

Němcová uvedla, že její případný nástupce bude mít na takový krok právo. Varovala před tím, že bude pokračovat stav, kdy se obcím vyplácí prodávat nemovitosti a soukromníkům rozjíždět takzvaný obchod s chudobou.

Zástupci ANO, ČSSD i KSČM upozorňovali na to, že jde o záměr, který ještě neprojednala vláda, novely příslušných zákonů tedy ani nedoputovaly do Sněmovny a mohou se ještě měnit. Proto je podle nich předčasné o nich v dolní komoře diskutovat. Rovněž podle předsedy SPD Tomia Okamury není šťastné vyvolávat kvůli změnám v dávkách mimořádnou schůzi. "Otázku bydlení považujeme za naprosto klíčovou, Sněmovna by měla být informována o chystaných krocích," oponoval předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš (Piráti) volal po celkovém návrhu opatření pro vznik dostupného bydlení, a to nejen sociálního. Okamura v debatě zase kritizoval "plošné podpory lidem, kteří by mohli pracovat, ale nepracují. "Stát, kraje a obce musí zajistit dostupné bydlení pro řádné občany," uvedl.

V Česku se vyplácejí dvě dávky na bydlení, příspěvek a doplatek. Vypočítávají se z normativních nákladů, které každý rok podle cen nájmů a energií stanovuje vláda. U příspěvku na bydlení chce ministerstvo zúžit okruh lidí, kteří mají na dávku nárok. Například by nevznikl nově lidem, kterým by po odečtení nákladů na bydlení zůstal víc než dvojnásobek životního minima. Zjišťovalo by se také, kdo v domácnosti skutečně bydlí. U doplatků na bydlení by se lidem v ubytovnách započítávalo 60 procent normativu místo nynějších 80 procent. U jednotlivce by činil pokles podle Němcové 1100 korun měsíčně, u vícečlenné rodiny 700 korun.