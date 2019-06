Demonstranti proti premiéru Babišovi zaplnili Letnou. 30 let Praha nezažila větší protest | info.cz

Nepochybně největší protest za posledních 30 let se koná v Praze. Zhruba 250.000 (odhad organizátorů) lídí zaplnilo pražskou Letnou. Přestože demonstrující v uplynulých týdnech vyjadřovali nespokojenost se jmenováním ministryně spravedlnosti Marii Benešové, podle transparentů je zřejmé, že nyní žádají zejména demisi premiéra Andreje Babiše. Ten jakýkoliv podobný krok odmítl a organizátory ze spolku Milion chvilek pro demokracii vyzval, aby se s ním utkali ve volbách.

Babišovi se paradoxně splnilo přání, aby se demonstrovalo proti němu, nikoliv proti Benešové. „Ať si na demonstracích berou do pusy mě, ale ne jí. To je neuvěřitelná sprosťárna,“ uvedl na sociální síti Facebook ve svém pravidelném týdenním shrnutí. Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář při zahajovacím projevu zdůraznil, že na demisi Benešové nadále trvají.

"Vážím si toho, že jste se přišli postavit za demokracii. Po dvou měsících lze říct, že se naše obavy potvrdili, kdy se nová ministryně postavila za premiéra Babiše," uvedl Minář. Krátce po něm vystoupil muzikant Tomáš Klus, který již před časem vyzval k bojkotu médií, která patří svěřenskému fondu Andreje Babiše.

K demonstrantům se připojilo i několik divadelních souborů, na pódiu vystoupil za většinu hereckého sboru herec Filip Rajmont a podrobil českého premiéra tvrdé kritice. "Nebere ohledy nejen na ty, kteří žijí dnes, ale i na ty, kteří budou žít za desítky let. Děsí nás návrat normalizační mentality," doplnil.

Kromě demise Benešové i Babiše demonstrací rezonovalo i téma ekologie. Někteří vystupující upozornili, že se Česko ústy premiéra odmítlo na posledním summitu EU odmítlo připojit k závazku, že do roku 2050 bude jeho ekonomika takzvaně "klima neutrální". To v podstatě znamená, že by dokázala kompenzovat stejný objem emisí CO2, který vyprodukuje. "Zabíjí tím budoucnost naších dětí, uvedl Jaroslav Šebek z Asociace soukromých zemědělců ČR.

Ještě tvrdší byl k šéfovi hnutí ANO ekolog Jan Piňos. "Na mrtvé planetě není prostor pro demokracii. Zeman a Babiš vládnou způsobem, který ničí nejen společnost, ale i zemi. Naše krajina je nemocná," řekl.