Dezinformace, maily, falešné citáty. Studie ukazuje, jak se v Česku ovlivňují volby

V dnešní době, kdy je velmi snadné založit vlastní web tvářící se jako „alternativní zpravodajství“ či prostřednictvím sociálních sítí oslovit tisíce jejich uživatelů, vyvstává problém dopadu těchto platforem na veřejné mínění a na schopnost občanů usuzovat racionálně a na základě faktů.

V českém mediálním prostředí působí desítky dezinformačních webů a kampaní na sociálních sítích snažících se propagovat určitou ideologickou orientaci. Pozadu nezůstávají ani fyzické osoby, resp. aktivisté a informační vliv cizí moci, který v případě ruského působení v ČR popisuje výroční zpráva BIS za rok 2015.

Tento článek předkládá jednotlivé způsoby a nástroje ovlivňování veřejného mínění souvisejícího s politikou a volbami včetně konkrétních příkladů. Článek se zabývá jednoznačně odhalitelnými nepravdami a manipulacemi, nikoli přemrštěnými sliby, populistickými gesty apod.

Dezinformační weby aneb „alternativní zpravodajství“

Dezinformační webové projekty (často s prokremelským obsahem) se u nás jako houby po dešti začaly objevovat zejména po roce 2014. Nosným tématem je prezentace apokalyptických scénářů (islamizace ČR, válka západu s Ruskem atd.), kdy je obsah doplňován politickým marketingem uvádějícím, že tento politik či politický subjekt nás ohrožuje a jiný naopak spasí. Ustalují se rovněž klíčová slova a výrazy, na které poplatní konzumenti těchto platforem slyší (diktát Bruselu, neomarxisté, o tom média mlčí, sdílejte). Vše je doprovázeno emotivním podtextem. Poplatnými emocemi jsou strach a nenávist.

Motivací pro existenci dezinformačních webů není pouze ovlivňování veřejného mínění pomocí falešných zpráv. Řada těchto projektů byla vytvořena za účelem komerčním, tj. zisku z prodeje reklamy a finanční podpory žádané na provoz tzv. nezávislého zpravodajství. Společným jmenovatelem je snaha o co nejvyšší návštěvnost zaručující vyšší příjmy z reklamy. Vysoké návštěvnosti tak mají pomoci na jednu stranu emoce vyvolávající titulky a na druhou stranu aktivní šíření obsahu na sociálních sítích pomocí např. falešných profilů či účelově založených stránek a skupin na facebooku.

Příkladem takového webu je weeks.cz, který podle registru domén provozuje Pavel Kubanyi. Weeks.cz je tak jednou z platforem publikujících dezinformaci, že EU chce zrušit písmeno Ř.

Reakce na článek, resp. post na Facebooku jsou následující:

Dezinformace se rovněž ujímá i u senátora Jaroslava Doubravy.

Pokud se zaměříme na konkrétní příklad týkající se české politické scény, další z komerčních dezinformačních webů ceskoaktualne.cz v dané době patřící internetovému podnikateli Davidu Pelánovi, publikuje/přetiskuje článek „Sobotka se pochlapil a posílá všem občanům ČR dopis! Neuvěříte, co v něm slibuje“. Obsahem článku je falešný dopis připisovaný bývalému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi. V něm se Sobotka údajně obrací k občanům a vyjadřuje ochotu pro přijetí uprchlíků. „Pokud náhodou některý z uprchlíků v příštích měsících či letech spáchá trestný čin, jsem připraven za vše nést politickou i osobní zodpovědnost,“ uvádí falešný dopis. Dopis rovněž šíří web svetkolemnas.info patřící další významné osobě českého dezinformačního byznysu Ondřeji Geršlovi.

Článek z ceskoaktualne.cz využívá facebooková stránka SPD v Karlovarském kraji a ve svém příspěvku uvádí pasáže falešného dopisu. Níže tak lze pozorovat příspěvek včetně reakcí diskutujících na stránce SPD v Karlovarském kraji.

Mechanismus je následující: Za konkrétního politika je napsán falešný dopis adresovaný občanům ČR. Dopis je publikován na dezinformačních „zpravodajských“ webech. Z webů ho nadále šíří politický subjekt, který falzifikát využívá v boji proti politické konkurenci. Dochází tak k určité symbióze, kdy dezinformační web získává příjem za návštěvnost, kterou zvyšuje sdílení článku politickým subjektem. Subjekt získává „protiargument“ vůči svému politickému rivalovi. To, že konkrétní politik onen dopis nepsal, je vedlejší.

Příklad ovlivňování voleb za účelem výdělku je znám v případě amerických voleb viz Makedonci šířili před volbami v USA dezinformace, vydělali na reklamě.

Falešné citáty

Kromě falešných zpráv a falešných dopisů politiků se v prostředí českého internetu objevují i falešné citáty. Na jednu stranu jde o falešné citáty významných a respektovaných osobností např. Winstona Churchilla, Karla IV. či Jana Wericha, které mají propagovat či potlačovat určitý ideologický názor.

Najít lze ale také falešné citáty cílené přímo proti konkrétnímu politikovi či politickému subjektu. Za pozornost stojí cca 6500 sdílení příspěvku podporovatele SPD Tomia Okamury a Miloše Zemana níže.

V neposlední řadě jde o falešné citáty připojené k fotografiím na veřejnost příznivě působících osob, zejména mladých atraktivních žen. Fotografie jsou jednoduše stahovány z internetu např. z fotobank a opatřeny falešnou citací podporující konkrétní subjekt. Příkladem je příspěvek z facebookové stránky SPD v Libereckém kraji. Na obrázku mladá dívka tvrdí: „Budu volit Tomia Okamuru. Dělá politiku pro obyčejné lidi, na nic si nehraje a jako jediný v politice zhubnul.“

Fotografie mladé dívky, kterou SPD v Libereckém kraji využila, pochází z webu Schweizer Radio und Fernsehen a lze tak s jistotou tvrdit, že vyobrazená mladá švýcarská hudebnice Lisa Stoll Tomia Okamuru opravdu nevolila.

Stránku SPD v Libereckém kraji v poplatné době spravoval profil nynějšího poslance za SPD Radovana Vícha.

Dezinformační kampaně na sociálních sítích

Tyto kampaně jsou realizovány zejména v prostředí facebooku. Pro jejich plnění často slouží obsah pocházející z dezinformačních webů a explicitní videa a obrázky vytržené z kontextu.

Jednou z nejviditelnějších dezinformačních kampaní je stránka s názvem Zprávy.cz (dříve We Are Here At Home .com známá z kauzy „muže v hnědé bundě“). Kromě šíření falešných zpráv, podněcování strachu a nenávisti zejména vůči migrantům

a muslimům, obsah stránky doplňuje politický marketing. Návštěvníkům je manipulativně podsouváno, koho mají volit a koho naopak nevolit. Na stránce je rovněž umisťován obsah ruských státních médií, projevy Vladimira Putina atp.

Paradoxem je, že za stránkou Zprávy.cz, která propaguje odpor vůči islámu a migraci, stojí český migrant žijící v Dubaji Petr Mančík. Mančík se prezentuje jako podnikatel v oblasti internetového marketingu a PR. Více viz Když se lži o migraci vyrábějí jako v továrně.

Jinou pozoruhodnou kampaní v prostředí Facebooku byla anonymně provozovaná stránka Hlasuji pro czexit, která vykazovala zhruba 70 000 fanoušků. Kromě šíření dezinformací stránka otevřeně vyzývala k podpoře SPD Tomia Okamury.

Stránka také nabádala své fanoušky ke klikání do online anket s tím, že „trénuje svoji akceschopnost na říjnové parlamentní volby“ v roce 2017.

Jak již bylo zmíněno, kampaň Hlasuji pro czexit byla realizována anonymně. Časově i obsahově však vykazovala spojitost s facebokovou stránkou SPD v Libereckém kraji spravovanou profilem Radovana Vícha.

V obsahu rovněž docházelo k využití stejných grafických prvků ke tvorbě falešných citátů u fotografií mladých žen z německojazyčného segmentu internetu.

Např. „Junge Sekretär“ z fotobanky GettyImages.

Den po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 stránka Hlasuji pro czexit z facebooku mizí.

Falešné stránky známých osob

V prostředí českého facebooku se rovněž objevují falešné stránky vytvářející dojem, že patří konkrétní známé osobě, která propaguje určitého politika či politický subjekt.

Příkladem jsou dvě stránky (zhruba 30 000 a 40 000 fanoušků) budící dojem, že patří Miloši Zemanovi. Obě šířily identický obsah a propagovaly SPD Tomia Okamury. Tím se tak sledující mohl domnívat, že Miloš Zeman vybízí k volbě Okamurova hnutí.

Stránky spravoval bývalý kandidát SPO a Úsvitu s Blokem proti islamizaci František Václav Bezucha.

Videa a obrázky vytržené z kontextu

Oblíbenou praktikou nejen dezinformačních webů, ale i určitých politiků a politických subjektů je používání videí či obrázků vytržených z kontextu. Využíván je podklad mající vyvolat potřebné emoce, který je následně zasazen do smyšleného příběhu.

Příkladem je fotografie uveřejněná na facebooku webu Parlamentní listy v roce 2017 s jednoduchým popiskem „Francie“.

Při troše pátrání lze zjistit, že fotografie pochází z fotobanky agentury AP a s Francií a ani s rokem 2017 nemá nic společného.

Pro navození požadovaných emocí podobný přístup užívá např. Tomio Okamura za pomoci fotografie italské lodi Vlora v Albánském přístavu v roce 1991 viz HOAX: Loď s „Afričany”.

Dezinformační maily

Dalším významným způsobem ovlivňování veřejného mínění v souvislosti s volbami jsou dezinformační řetězové maily. Ty cílí především na seniory. Až 90 % seniorů dostává na internetu e-maily s hoaxy a fake news. Každý pátý je přeposílá dál, vyplývá z průzkumu organizace Elpida a Nadace O2.

Níže příklad dezinformačního mailu cíleného proti Jiřímu Drahošovi.

A rovněž příklad mailu vyzývajícího k volbě SPD s tím, že pokud někomu není Okamura sympatický, má volit Stranu zdravého rozumu.

V příloze mailu se nacházelo 29 obrázků podobného ražení.

Závěrem

Subjekty využívající dezinformací a manipulativních praktik disponují širokým spektrem technik a nástrojů. Kromě činnosti konkrétních politiků a politických uskupení se v českých reáliích můžeme setkat s dezinformačními politicky orientovanými projekty realizovanými marketingovými profesionály i „nadšenci“ vedoucími pomyslný internetový boj. Jednotícím prvkem je hra s emocemi, zejména strachem a nenávistí a nulová odpovědnost ve vztahu k obsahu. Tyto subjekty veřejnost zásobují různými apokalyptickými scénáři, které doprovází politický marketing ve prospěch či neprospěch konkrétních politiků a stran.

Pokud opomineme princip „účel světí prostředky“ ze strany politiků a zaměříme se na fyzické osoby šířící dezinformace ve prospěch různých politických proudů, k pochopení myšlení je na místě prostudovat rozhovor s předním českým dezinformátorem propagujícím SPD Tomia Okamury a Miloše Zemana vystupujícím pod pseudonymem Jiří Maxon.

Na otázku, z jakého důvodu jste během prezidentské kampaně šířil dezinformační e-maily, Maxon odpovídá: „Něco jsem přeposlal, ale nezkoumal. Co mi došlo, zase odeslal. A nakonec, šlo o vítězství, ne?“

Autor je analytikem Institutu pro politiku a společnost